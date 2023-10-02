Стало известно, как утильсбор повлияет на авторынок России

«Коммерсант»: повышение утильсбора подстегнет льготное автокредитование

Повышение утильсбора, введенного для финансирования господдержки спроса в автомобилестроении, не оказало кардинального влияния на бюджетные лимиты для автопрома на 2024 год. Такими выводами поделился «Коммерсант».

Рост более чем вдвое показало только льготное автокредитование — до 12 млрд руб. При этом в Правительстве РФ намерены ввести жесткие требования в части уровня локализации автомобилей, на которые можно получить кредит. На текущем этапе этим требованиям соответствуют продукция АВТОВАЗа и электромобили.

В следующем году прогнозируется поступление в госбюджет от сферы машиностроения и автопрома почти 1 трлн руб. благодаря «значительному повышению» утильсбора в июле-августе — на 306,8 млрд руб. Но рост в 2024 году заметен только в бюджете программы льготного автокредитования — он составляет 12,3 млрд рублей, в 2023 году он составлял 5 млрд рублей

Минпромторг разработал проект, в котором отражены требования к автомобилям, приобретаемым по этой программе. Речь, в том числе. идет о требовании к локализации автомобилей: необходимо набрать 1,4 тыс. баллов локализации для машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Этому критерию соответствуют только машины Lada. У единственной иномарки Haval Jolion пока только 1,3 тыс. баллов, но автопроизводитель заверил, что «с достижением нужного количества баллов проблем не будет».

На фоне жестких условий для ДВС предложено повысить скидку на аванс по кредиту на электромобили до уровня, действовавшего до 2023 года — 925 тыс. рублей, она сейчас составляет 625 тыс. рублей. В Минэкономики объяснили это необходимостью формирования устойчивого спроса. На текущий момент в бюджете на электромобили заложено более 0,5 млрд руб., и государство гарантирует покрыть расходы по скидкам. Причем Минпромторг пока предлагает ввести повышенную скидку с 1 октября без указания сроков ее завершения.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что в правительстве готовы обсуждать вопрос поддержки спроса, но только после того, как автопроизводители продемонстрируют реальные показатели в сторону насыщения предложения по имеющимся критериям.

Стоит отметить, что даже в Правительстве РФ рост господдержки спроса на машины с ДВС вызывает споры. Решетников констатировал дефицит машин на российском авторынке. Он убежден, что дополнительное стимулирование закупок приведет к росту цен и разогреву спроса, но российские автопроизводители не смогут его удовлетворить.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк