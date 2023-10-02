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Производитель российского электрокара Атом внедрил ноу-хау

Дизайнер-директор стартапа «Атом» объяснил причину установки дисплея на руле

Дисплей в салоне электрокара Атом будет встроен в руль штурвальной формы, чтобы все внимание водителя во время поездки было сконцентрировано только на трассе. Дизайн-директор стартапа «Атом» Александр Павлович объяснил отказ производителя от больших дисплеев в салоне.

Переосмысливая функции управления автомобилем с целью их перевода в «невидимый режим», команда считает «серьезным вызовом» отказ от больших экранов.

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«Экран в руле — серьезный вызов для дизайна, привычных паттернов и приемов. Это гаджет и геймпад в руках водителя. А проекционный дисплей покажет самое необходимое в поездке», — объяснил дизайнер.

Перечисляя другие функции, применяемые в электрокаре, Павлович рассказал, что предусмотрен лишь один задний багажник, в котором поместятся не только детское кресло, но и коляска в сложенном виде. Над экстерьером Атома специалисты компании трудились совместно с итальянской студией Torino Design. Отмечается, что при отделке салона используется современная синтетика и ткани.

Атом оснащен силовой установкой, способной за 8 секунд разогнать машину до 100 км/ч. Максимальный запас хода составляет 500 км, для поездки протяженностью в 100 км электрокару достаточно 8 минут зарядки батареи.

Выпуском электрокаров Атом будет заниматься завод «Москвич», по словам автопроизводителя, первые электрокары появятся на авторынке России во второй половине 2025 года.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Атом

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