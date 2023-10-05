Евросоюз готовит преграду китайским электрокарам

ЕС может ввести заградительную меру на импорт электромобилей из Китая

Евросоюз расследует ситуацию с субсидиями на китайские электромобили, которые якобы предоставляет компаниям государство для продвижения своей продукции на европейский рынок. И готовится ввести пошлины на их импорт.

Расследование проведут честно, с учетом всех заинтересованных сторон, включая Китай и компании-экспортеры, заверяют в Еврокомиссии. Пекин обеспокоен возможными заградительными мерами и считает их актом торгового протекционизма.

Власти Китая уверяют, что быстрое развитие китайских электромобилей основано не на жульничестве, а на инновациях в области исследований и добросовестной конкуренции.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс рассказал, с чем связаны его опасения по поводу дешевых китайских электромобилей, поддерживаемых государством. Это может ослабить собственных европейских производителей, которые не смогут конкурировать с китайцами и перестанут развиваться сами. Он привел в пример солнечные батареи из Китая, которые наводнили европейский рынок.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила важность сектора электромобилей для будущей конкурентоспособности Европы и зеленой промышленности.

Она обещает действовать решительно, если будут обнаружены «рыночные искажения и недобросовестная конкуренция», но при этом с уважением к обязательствам ЕС и мировым стандартам.

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Источник: РИА Новости



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