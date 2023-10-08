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Как строили Архангельский мост – три года за считаные минуты!

В Сеть выложили полное видео строительства Архангельского моста в Череповце

Чуть более года назад был достроен Архангельский мост в Череповце – открытие состоялось 10 августа 2022 года. А начали его строить в 2019 году. Все это время установленная в одной точке камера снимала ход работ – и теперь перед нами так называемый таймлапс – ускоренное видео, показывающее весь процесс целиком.

Ролик был выложен вскоре после открытия, но, вероятно, многие из вас его не видели. Можно заметить, как сменяют друг друга времена года, осенняя распутица уступает место снежному покрову, затем пригревает солнце, снега сходят, тает лед на реке Шексне, а через нее медленно, но верно тянется новый мост...

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И так год за годом, к красивой законченной конструкции. Специалисты говорят, что конструктивно этот вантовый мост похож на владивостокский Русский мост, что тянется через пролив Босфор Восточный. Архангельский же мост соединил Зареченский и Зашекснинский районы Череповца и завершил создание единого транспортного кольца, связывающего четыре крупных района города.

Видео, фото: Официальный портал Вологодской области

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