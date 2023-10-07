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Полная автономность! На базе грузовой «буханки» создали крутой автодом

Грузинская компания построила автодом на базе внедорожника УАЗ СГР

На классифайдах в Германии появился автодом, созданный грузинской компанией Caucasus Camper Construction. Машина создана на базе грузопассажирской версии внедорожника УАЗ СГР – в народе такие машины называют «полбатона». Раму машины удлинили и усилили, а для крепления жилого модуля сделали дополнительные ребра жесткости.

Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР
Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР

Подвеска – усиленная от компании РИФ, передний мост дополнен блокировкой дифференциала, задние тормоза заменены на дисковые, установлены внедорожные шины, Radar Tyres Renegade R-7 M/T размерностью 245/75 R16.

Кабина оставлена стандартной, а вот в жилом модуле, в который из нее ведет не заметный на фото проход, начинается настоящая магия. Слева от основного входа (справа по борту) находится кухня, прямо расположен туалет, а справа – обеденная и жилая зона.

Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР
Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР

Спальных мест четыре. Есть холодильник (с морозилкой) на 109 литров, двухконфорочная газовая плита, много ящиков, органайзеров и даже ниши для хранения вина.

Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР
Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР
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Горячая вода поступает из 12-вольтового бойлера объемом 6 литров. А «бытовое» электричество (есть розетки 220В и 12В) – от генератора машины и солнечных батарей мощностью 480 Вт. Энергию запасают аккумуляторы емкостью 400 Ач. В холодную погоду модуль обогревается автономным бензиновым отопителем.

Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР
Автодом на базе внедорожника УАЗ СГР

Автономность – это главная фишка этого автодома. Все в нем устроено так, что благами, предоставляемыми на кемпингах, можно длительное время не пользоваться вообще. Воду благодаря шестиступенчатому фильтру можно закачивать просто из реки. Нынешний владелец провел в полностью автономном режиме три года!

Сейчас этот автодом с пробегом в 8500 км продается за 37 500 евро.

Источник, фото: uazbuka.ru

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