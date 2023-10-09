Tesla готовит модель за 2,5 млн рублей

Компания Tesla выпустит автомобиль по цене среднего китайского кроссовера

Tesla обновила Model 3 и начала продажи Cybertruck, а значит у компании высвободились ресурсы для завершения разработки «самого важного автомобиля» – его стоимость составит всего 25 000 долларов, или 2,5 млн рублей. Для электромобиля это очень дешево.

Недавно опубликованная Уолтером Айзексоном биография Илона Маска дает подсказки того, какие модели электромобилей будут выпущены Tesla в ближайшее время. Это, например, роботакси и самая доступная по цене модель, дизайн которой будет вдохновлен пикапом Cybertruck.

По словам Айзексона, Маску уже представили концепт автомобиля стоимостью 25 000 долларов и роботакси – еще в феврале 2023 года. Дизайн машин в книге описан как «футуристический, подобный Tesla Cybertruck». А у роботакси нет рулевого колеса и педалей.

Илону Маску, как сообщается, дизайн понравился: «Когда один из них появится из-за угла, люди подумают, что видят что-то из будущего», – сказал Илон Маск.

Прочитав все эти описания, художник из Италии представил, как могли бы выглядеть эти электромобили.

Tesla уделит особое внимания аэродинамике, что должно увеличить запас хода электромобиля на трассе. Модель станет субкомпактом и займет место в линейке ниже Model 3, но она не будет называться Model 2, о чем предупреждал сам Илон Маск.

Новинку оснастят аккумулятором емкостью 53 киловатт-часа. То есть можно ожидать, что запас хода машины составит около 400 км.

Ожидается, что Tesla начнет производство новинки в конце 2024 – начале 2025 года на заводе Giga Texas в Остине. Производиться она будет и в Китае, и в Мексике, а также, возможно, в Индии, где Tesla тоже планирует построить завод.

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Фото: Insideevs.com