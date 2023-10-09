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Chery заманивает покупателей нового eQ7 экстраординарной рекламной кампанией

Chery повторила рекламный трюк Volvo, установив семь кроссоверов друг на друга

Китайский автоконцерн Chery повторил рекламную кампанию Volvo, соорудив башню из семи кроссоверов для привлечения внимания потенциальных покупателей к электромобилям eQ7.

Чтобы создать необычную экспозицию, производитель на специальной площадке при помощи двух подъемных кранов и страховочных тросов водрузил друг на друга семь кроссоверов. Таким образом автоконцерн наглядно продемонстрировал способность электромобиля eQ7 выдерживать нагрузку в шесть раз больше собственной массы.

Chery eQ7
Chery eQ7
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Продажи Chery eQ7 стартовали в Китае в сентябре. У него оригинальный дизайн, а комплектация кроссовера поражает воображение. Ключевым преимуществом новинки эксперты называют оптимальное соотношение цены и качества. Известно, что на одной зарядке электромобиль, в зависимости от комплектации, сможет преодолеть расстояние в 412-512 км.

Цены на eQ7 стартуют от 1,81 млн рулей и достигают 2,36 млн рублей. Электромобилю прогнозируют большую популярность на китайском рынке. На данный момент автоконцерн не обнародовал никакой подробной информации о выходе новинки Chery на глобальный рынок.

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Источник: Actualnews.org

Фото: Chery

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За РулемСветлана Тарасенко
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