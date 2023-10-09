Chery заманивает покупателей нового eQ7 экстраординарной рекламной кампанией
Китайский автоконцерн Chery повторил рекламную кампанию Volvo, соорудив башню из семи кроссоверов для привлечения внимания потенциальных покупателей к электромобилям eQ7.
Чтобы создать необычную экспозицию, производитель на специальной площадке при помощи двух подъемных кранов и страховочных тросов водрузил друг на друга семь кроссоверов. Таким образом автоконцерн наглядно продемонстрировал способность электромобиля eQ7 выдерживать нагрузку в шесть раз больше собственной массы.
Продажи Chery eQ7 стартовали в Китае в сентябре. У него оригинальный дизайн, а комплектация кроссовера поражает воображение. Ключевым преимуществом новинки эксперты называют оптимальное соотношение цены и качества. Известно, что на одной зарядке электромобиль, в зависимости от комплектации, сможет преодолеть расстояние в 412-512 км.
Цены на eQ7 стартуют от 1,81 млн рулей и достигают 2,36 млн рублей. Электромобилю прогнозируют большую популярность на китайском рынке. На данный момент автоконцерн не обнародовал никакой подробной информации о выходе новинки Chery на глобальный рынок.
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Источник: Actualnews.org
Фото: Chery
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