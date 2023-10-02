Названы новинки, которые появились на авторынке России этой осенью

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max уже можно купить в России за 3,8 млн рублей

В числе новинок российского авторынка – рестайлинговая модель Chery Tiggo 8 Pro Max, рассказал директор по маркетингу Автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

Он уточнил, что Chery Tiggo 8 Pro Max уже выставлен в шоу-руме и его цена на текущий момент начинается от 3 869 900 рублей. У кроссовера полный привод, бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. и обширный набор опций. Покупатели смогут выбрать цвет модели по своему вкусу: черный, зеленый, серебристый, синий или белый.

Еще одной новинкой осени стал седан из Китая Changan Lamore, его стоимость начинается от 2 800 000 рублей. Бренд Jetour китайского концерна Chery представлен на российском рынке кроссовером X70 Plus.

Кроме того, российские автолюбители этой осенью смогут приобрести электромобиль Rising F7, его цена — 5,9 млн рублей. В ближайшие две недели дилеры ожидают поступления двух кроссоверов Zeekr X и Lixiang L7.

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Источник: rg.ru