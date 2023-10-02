#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval H5Частное лицо продает в России внедорожник Haval H5
Новый Haval H5 оценили в 5,3 млн рублей
Еще одна страна присоединилась к запрету на въезд российских автоЕще одна страна присоединилась к запрету на въезд российских авто
Болгария со 2 октября не пустит к себе машины с...
УАЗ ПатриотПуленепробиваемый УАЗ Патриот выставлен на продажу за 6,9 млн рублей
Бронированный внедорожник УАЗ Патриот продают в...

Названы новинки, которые появились на авторынке России этой осенью

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max уже можно купить в России за 3,8 млн рублей

В числе новинок российского авторынка – рестайлинговая модель Chery Tiggo 8 Pro Max, рассказал директор по маркетингу Автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

Он уточнил, что Chery Tiggo 8 Pro Max уже выставлен в шоу-руме и его цена на текущий момент начинается от 3 869 900 рублей. У кроссовера полный привод, бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. и обширный набор опций. Покупатели смогут выбрать цвет модели по своему вкусу: черный, зеленый, серебристый, синий или белый.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Китайские кроссоверы б/у от 1,3 млн руб.: назвали самые надежные

Еще одной новинкой осени стал седан из Китая Changan Lamore, его стоимость начинается от 2 800 000 рублей. Бренд Jetour китайского концерна Chery представлен на российском рынке кроссовером X70 Plus.

Кроме того, российские автолюбители этой осенью смогут приобрести электромобиль Rising F7, его цена — 5,9 млн рублей. В ближайшие две недели дилеры ожидают поступления двух кроссоверов Zeekr X и Lixiang L7.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 8 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв