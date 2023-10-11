BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог

Представлены совершенно новые BMW X2 и BMW iX2 2024 года

Компания BMW презентовала кросс-купе X2 2024 года и его электрическую версию iX2. Мировая премьера модели запланирована на 26 октября 2023 года в рамках Japan Mobility Show в Токио, а к дилерам в США она поступит в марте следующего года.

X2 теперь выпускается на той же платформе, что и родственный X1. При этом модель стала более спортивной, в первую очередь за счет внешних изменений. В салоне кроссовер во многом похож на BMW X1 с большим изогнутым дисплеем 10,7 дюйма по диагонали и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью с оригинальной графикой.

BMW X2

В Европе кроссовер предложат в трех вариантах: с четырехцилиндровыми «дизелями», трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми моторами, а также с полностью электрической силовой установкой. В США будут доступны автомобили с двумя вариантами 2,0-литрового 4-цилиндрового двигателя: X2 xDrive 28i – 241-сильный, X2 M35i xDrive – мощностью 312 л.с.. И электрические, и топливные версии BMW X2 второго поколения оснащаются семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода.

Новый X2 оснащен огромным количеством функций подключения и систем помощи водителю. Есть даже автомобильные видеоигры от игровой платформы AirConsole. Помимо обычных режимов вождения, можно выбрать режимы «Релаксация», «Выразительность» и «Цифровое искусство».

BMW iX2

Цены на X2 2024 года начинаются от 43 тыс. долларов за xDrive28i и от 52,4 тыс. долларов за M35i xDrive.

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Источник: CarAndDriver

Фото: BMW