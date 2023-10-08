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В России снова можно купить BMW с официальной гарантией

Автодом BMW предлагает гарантию от дилера на ряд автомобильных брендов

Не только BMW, но и автомобили других брендов, представленных в дилерских центрах Автодом BMW, теперь могут быть приобретены с дополнительными гарантийными преимуществами.

Интерьер BMW
Интерьер BMW

Эта уникальная услуга распространяется на все автомобили, приобретенные в кредит или через программу трейд-ин. Для получения гарантии необходимо пройти диагностику автомобиля и подписать сертификат, который устанавливает все условия гарантии.

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Автодом BMW рад предложить широкий выбор автомобилей, включая обновленные BMW X7 в различных цветах и комплектациях, электрический BMW iX и спортивное купе BMW X6. Кроме того, дилерский центр предлагает новинки от китайских производителей, чтобы удовлетворить потребности различных клиентов.

Одной из важных особенностей Автодома BMW является наличие большого склада оригинальных и альтернативных запчастей, рекомендованных производителями.

Источник, фото: Автодом BMW

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За РулемЛежнин Роман
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