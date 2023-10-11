Осенью в России объявят старт продаж на электромобили бренда Ora от Great Wall

Great Wall анонсировал продажи в России нового бренда электромобилей Ora

Китайский концерн Great Wall Motor анонсировал выход на российский рынок с брендом электромобилей Ora. Старт продаж будет объявлен уже этой осенью, а представлять марку будут классическая модель Ora 03 и спортивная Ora 03 GT.

Специалисты Great Wall Motor разработали ORA 03 на базе платформы L.E.M.O.N., машина за счет уменьшенной массы обладает повышенными динамическими показателями. Ее отличает экономия энергии, безопасность и комфорт.

ORA 03

ORA 03 ORA 03

Мощность электродвигателя составляет 126 кВт или 171 л.с., максимальная скорость ограничена отметкой 150 км/ч, запас хода — до 500 км. Автомобиль способен за 7,6 с разогнаться до 100 км/ч. На зарядку аккумуляторной батареи в диапазоне от 30% до 80% потребуется порядка 30 минут.

На выбор покупателей — широкое разнообразие цветовых вариаций исполнения интерьера. Для Ora 03 предусмотрены три варианта отделки салона, салон Ora 03 GT выполнен в стильном черно-красном цвете.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года Great Wall начнет продавать на рынке РФ автомобили Wey — это гибридный суббренд китайского концерна сегмента премиум. В модельном ряду марки подзаряжаемые кроссоверы Coffee 01 (Mocha в Китае) и Coffee 02 (Latte). Great Wal знакома российскому покупателю по кроссоверам под брендом Haval, внедорожникам Tank и пикапам GWM — Poer и Kingkong.

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Источник: rg.ru

Фото: Great Wall