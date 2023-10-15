С Днем работников дорожного хозяйства!

«За рулем» поздравляет работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Сегодня спешим поздравить всех тех, кто заботится о наших дорогах. Этот профессиональный праздник зачастую остается незаслуженно незамеченным. Мы не замечаем труд этих людей до тех пор, пока на дорогах не появляется хоть небольшая проблема, например, неисправный светофор, неубранный снег, яма или выбоина – вот на это обращают внимание все и сразу.

Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, строят трассы и мосты, обеспечивают безопасность дорог. В этот день (праздник отмечают в третье воскресенье октября) мы говорим, что всегда помним про их вклад в дорожное движение.

Отрасль дорожного хозяйства сейчас активно меняется. Интеллектуальные транспортные системы следят за дорожными условиями и транспортными потоками, испытывается беспилотная коммунальная техника, но и тут все равно не обойтись без присмотра специалиста.

Сегодня мы поздравляем всех, кто строит, проектирует, ремонтирует и обслуживает дороги, а также тех, кто поставляет материалы для строительства. Благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!

С праздником, уважаемые коллеги!

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Фото: https://t.me/mos_sobyanin