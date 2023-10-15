#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
DeLorean DMC-12Найден культовый DeLorean в состоянии «капсулы времени»
Легендарный DeLorean DMC-12 нашли в Нью-Мексико...
Запускаем мотоцикл Ява, которому 40 лет! (видео)Запускаем мотоцикл Ява, которому 40 лет! (видео)
Культовый мотоцикл Jawa 634-7 идеально...
Jaguar F-Type ZP Edition 2024Jaguar F-Type ZP Edition: последний «живой ягуар»
Jaguar представил свою последнюю модель с ДВС –...

С Днем работников дорожного хозяйства!

«За рулем» поздравляет работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Сегодня спешим поздравить всех тех, кто заботится о наших дорогах. Этот профессиональный праздник зачастую остается незаслуженно незамеченным. Мы не замечаем труд этих людей до тех пор, пока на дорогах не появляется хоть небольшая проблема, например, неисправный светофор, неубранный снег, яма или выбоина – вот на это обращают внимание все и сразу.

Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, строят трассы и мосты, обеспечивают безопасность дорог. В этот день (праздник отмечают в третье воскресенье октября) мы говорим, что всегда помним про их вклад в дорожное движение.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Что изменилось в ПДД в этом году – разъяснение ГИБДД

Отрасль дорожного хозяйства сейчас активно меняется. Интеллектуальные транспортные системы следят за дорожными условиями и транспортными потоками, испытывается беспилотная коммунальная техника, но и тут все равно не обойтись без присмотра специалиста.

Сегодня мы поздравляем всех, кто строит, проектирует, ремонтирует и обслуживает дороги, а также тех, кто поставляет материалы для строительства. Благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!

С праздником, уважаемые коллеги!

Фото: https://t.me/mos_sobyanin

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0