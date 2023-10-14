#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Главное – встать в нужном месте в нужный моментГлавное – встать в нужном месте в нужный момент
Дорожный рабочий ловко разрулил ДТП с...
Camp365 model TСкладной дом на колесах, который помещается в багажнике
Camp365 представила складной жилой модуль для...
Десятиколесный Урал? Нет, все еще интереснее! (видео)Десятиколесный Урал? Нет, все еще интереснее! (видео)
На видео показали платформу РКР – гибрид Урала...

У россиян появится возможность проехать по «Великому чайному пути»

Россия, Китай и Монголия запустят туристический маршрут «Великий чайный путь»

18 российских регионов готовы присоединиться к новому туристическому маршруту, повторяющему созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая. С этой целью три страны: Россия, Китай и Монголия – заключили соглашение о запуске для туристов путешествия «Великий чайный путь».

«Его география повторяет созданный в 18 веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга», – рассказали в Минэкономразвития РФ.
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Стала известна судьба концепции развития автотуризма

Маршрут объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, торговые предприятия и рестораны. Сколько по времени займет путешествие, пока неизвестно.

Дорожную карту с набором мероприятий в рамках этого проекта Минэкономразвития РФ представит до конца года.

Источник: Минэкономразвития РФ

Фото: Unsplash

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0