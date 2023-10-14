У россиян появится возможность проехать по «Великому чайному пути»

Россия, Китай и Монголия запустят туристический маршрут «Великий чайный путь»

18 российских регионов готовы присоединиться к новому туристическому маршруту, повторяющему созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая. С этой целью три страны: Россия, Китай и Монголия – заключили соглашение о запуске для туристов путешествия «Великий чайный путь».

«Его география повторяет созданный в 18 веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга», – рассказали в Минэкономразвития РФ.

Маршрут объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, торговые предприятия и рестораны. Сколько по времени займет путешествие, пока неизвестно.

Дорожную карту с набором мероприятий в рамках этого проекта Минэкономразвития РФ представит до конца года.

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Источник: Минэкономразвития РФ

Фото: Unsplash