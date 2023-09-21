Автотуристы в России будут путешествовать по ГОСТу

Для регулирования автотуризма в России предлагается ввести ГОСТ

В Общенациональной ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК) считают, что автомобильный туризм в России нуждается в государственных стандартах (ГОСТ). Для этого необходимо ввести классификацию маршрутов и кемпингов, а также определиться с самими понятиями.

По мнению ОААК, новый ГОСТ должен содержать термины и определения, чтобы не было двойного толкования понятий авто- и мототуризма, караванинга, кемпинга, глэмпинга, многофункциональной зоны дорожного сервиса и других. Также необходимо классифицировать все автомобильные туристические маршруты и закрепить стандарты обслуживания на них.

В рамках концепции планируется классифицировать и кемпинги по аналогии с отелями — присваивать им от одной до четырех звезд. Дело это будет добровольным, но отказавшиеся не войдут в единую информационно-навигационную систему автотуризма.

Согласно последним исследованиям, проведенным «Ингосстрахом» и Финансовым университетом, выяснилось, что путешествия на автомобилях предпочитают другим видам отдыха почти 30% россиян.

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Источник: РБК