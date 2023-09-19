Названо количество автотуристов в России

Где живут самые заядлые автопутешественники, а где – домоседы? Найдите себя!

В ходе исследования, проведенного «Ингосстрахом» и Финансовым университетом, выяснилось, что путешествия на автомобилях предпочитают 28,3% россиян – почти треть

Исследование проводилось в 37 самых крупных по численности городах России. Самыми большими любителями автотуризма являются жители Санкт-Петербурга (70%), Казани (66%), Ярославля (64%), Москвы (60%) и Рязани (51%).

Не жалуют автотуризм в Омске (14%) и Махачкале (15%).

Среди причин, почему люди выбирают личный транспорт, – это гибкость в выборе маршрута путешествий и удобство (36,5%), экономия (31,7%) и комфорт перемещений (28,2%). Большинство россиян ездят в короткие поездки выходного дня (34,6%) или среднесрочные на 6–10 дней (36,3%).

71,8% автопутешественников ездят с семьей. Чисто мужские компании встречаются в 4 раза чаще (15%), чем женские (3,5%). А 9,9% людей путешествуют в одиночестве.

Топ-3 самых привлекательных мест для автотуризма распределился между Золотым кольцом России и городами Подмосковья (29%), городами Поволжья (24%) и Республикой Дагестан (16%). В пятерку самых популярных направлений также вошли Кавказ и Черноморское побережье (14,7%) и Санкт-Петербург (13%). Самыми непопулярными направлениями в 2023 году стали Карелия (6%), Сибирь (5%) и монастыри и храмы России (1,9%).

Страхуются на время путешествий (ДМС и от несчастных случаев) 14,9% людей. Чаще всего страховки покупают жители Москвы (52%), Владивостока (41%), Иркутска (34%), Санкт-Петербурга (30%) и Кирова (25%).

«Путешествие на машине – это всегда приключение и запас новых впечатлений на год вперед. Однако к поездке следует подготовиться заранее и приобрести страховой полис на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. В дороге может произойти разное, а покупка полиса "Ингосстраха" поможет сэкономить средства даже при возникновении форс-мажора. Сообщить в компанию о страховом случае легко и удобно через мобильное приложение "Ингосстраха" IngoMobile . Используя приложение, можно направить в компанию необходимые документы. Возмещение ущерба также может быть выплачено дистанционно, без визита в офис», – комментирует Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха».

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Фото: Wendell Fernandes / Unsplash