Самый нереальный гибрид из всех, что вы видели — КрАЗ на электричестве!

В документальном фильме показали редкий гибрид грузовика и троллейбуса – ГТУ-10

С посылом, заданным и названием, и некоторыми речевыми оборотами в нижеследующем ролике, мы поимеем наглость не согласиться. Все-таки называть «самыми неудачными грузовиками СССР» столь оригинальные машины, через свое появление наверняка «воспитавшие» хорошие инженерные кадры, а может быть, и задавшие какие-то направления конструкторской мысли, воплощенные позднее, стоит счесть не совсем корректным.

ГТУ-10

Да, быть может КАЗ-606 Колхида навсегда останется в истории как одна большая проблема для любого, оказавшегося за его рулем, но вот уникальный ГТУ-10, грузовик с троллейбусными «рогами», мы бы рекомендовали разглядеть поподробнее.

Бортовой дизель-троллейвоз ГТУ-10 был построен в 1961 году Государственным научно-исследовательским и проектным институтом угольной промышленности. И глаза вас не обманывают: эту машину действительно создали на базе трехосного КрАЗ-219 – чтобы повысить экономичность самосвалов такого класса. Да-да, возможно, перед вами – один из первых в истории гибридов!

Под капотом у ГТУ-10 – родной двухтактный шестицилиндровый дизель ЯАЗ-206. А в помощь к нему – пара электромоторов и штанги-токосъемники от троллейбуса МТБ-82! Подробнее об этом и других редких и интересных грузовиках СССР – в видео.

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ