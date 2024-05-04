Самый нереальный гибрид из всех, что вы видели — КрАЗ на электричестве!
С посылом, заданным и названием, и некоторыми речевыми оборотами в нижеследующем ролике, мы поимеем наглость не согласиться. Все-таки называть «самыми неудачными грузовиками СССР» столь оригинальные машины, через свое появление наверняка «воспитавшие» хорошие инженерные кадры, а может быть, и задавшие какие-то направления конструкторской мысли, воплощенные позднее, стоит счесть не совсем корректным.
Да, быть может КАЗ-606 Колхида навсегда останется в истории как одна большая проблема для любого, оказавшегося за его рулем, но вот уникальный ГТУ-10, грузовик с троллейбусными «рогами», мы бы рекомендовали разглядеть поподробнее.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
Бортовой дизель-троллейвоз ГТУ-10 был построен в 1961 году Государственным научно-исследовательским и проектным институтом угольной промышленности. И глаза вас не обманывают: эту машину действительно создали на базе трехосного КрАЗ-219 – чтобы повысить экономичность самосвалов такого класса. Да-да, возможно, перед вами – один из первых в истории гибридов!
Под капотом у ГТУ-10 – родной двухтактный шестицилиндровый дизель ЯАЗ-206. А в помощь к нему – пара электромоторов и штанги-токосъемники от троллейбуса МТБ-82! Подробнее об этом и других редких и интересных грузовиках СССР – в видео.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: АВТО ИСТОРИЯ