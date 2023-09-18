7 интересных фактов о новом VW Tiguan
VW Tiguan покажут, как ожидается, на этой неделе (19 сентября), и этот кроссовер будет заметно отличаться от Тигуана предыдущего поколения – с точки зрения дизайна, технологий, настройки шасси и двигателей.
И это будет последний компактный кроссовер марки с двигателями внутреннего сгорания.
1. Дизайн
VW уже публиковал официальные фотографии слегка замаскированных предсерийных моделей – кроссовер будет похож на электромобили ID. Также автомобиль получит усовершенствованные матричные фары IQ Light HD и светодиодную полоску во всю ширину, подчеркивающую массивную решетку радиатора.
Передний бампер получил выступающий воздухозаборник и вертикально установленные воздуховоды по бокам.
2. Размеры
Что касается габаритов, то новый Tiguan имеет длину 4551 мм, ширину 1939 мм и высоту 1640 мм. Колесная база автомобиля составляет 2681 мм. По сравнению с предыдущим поколением новинка на 32 мм длиннее и на 5 мм выше. Ширина и колесная база не изменились.
3. Салон
Отличительной особенностью стал большой 15-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который достался Тигуану от ID.7. Панель же приборов стала меньше. Управление климат-контролем осталось встроенным в сенсорный экран, но зато на рулевом колесе больше нет сенсорных кнопок, которые критиковали владельцы кроссовера.
4. Комфорт
В салоне появились эргономичные сиденья с подогревом, вентиляцией, четырехпозиционной регулировкой поясничной поддержки и функцией массажа (10 точек).
5. Вместительность
Новый VW Tiguan получит более просторный салон. Места для ног задних пассажиров стало на 10 мм больше, а объем багажника увеличен до 648 литров, что на 33 литра больше, чем раньше.
6. Двигатели
Появились и новые силовые агрегаты, в том числе гибриды на базе обновленного двигателя 1.5 TSI Evo2 мощностью 204 и 272 л.с. Запас хода на электротяги этих силовых установок составляет до 100 км.
Бензиновые и дизельные двигатели останутся. Будут версии eTSI (мягкий гибрид на базе 1,5-литрового мотора), а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Все моторы будут предлагаться в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Механики не будет.
7. Подвеска
VW рассказал и об адаптивной подвеске DCC Pro, которую получит Tiguan. Она оснащена двухклапанными амортизаторами и имеет 15 режимов работы.
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Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л