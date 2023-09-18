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Китайский Nissan Pathfinder – ждем в России

В Китае представили новый Nissan Pathfinder, который отличается от японского

Необычный концепт Nissan Pathfinder, показанный на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года, действительно превратился в серийный автомобиль. Снимки его были опубликованы в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

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Кроссовер выглядит совершенно иначе, чем Nissan Pathfinder для США или Японии. Продаваться он будет исключительно в Китае, откуда его будут ввозить и в Россию по схеме параллельного импорта. Выпускаться машина будет в Китае, на заводе Dongfeng Nissan.

Эмблемы Nissan и надпись Pathfinder на задней двери не подсвечиваются, как у концепта, а фонари стали попроще. Салон кроссовера – семиместный.

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Размеры Dongfeng Nissan Pathfinder составляют 5130 мм в длину, 1981 мм в ширину и 1767 мм в высоту. Колесная база – 2900 мм. То есть он на 109 мм длиннее, чем Nissan Pathfinder для США, и на 14 мм длиннее, чем Toyota Grand Highlander.

Под капотом находится 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 252 л.с. Он также устанавливается на Infiniti QX60 для Китая и Nissan Altima.

Nissan Pathfinder поступит в продажу в четвертом квартале 2023 года. Цены на него пока не озвучены.

Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая

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За РулемКирилл Панов
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