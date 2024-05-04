Забытый дилером на парковке Ford с минимальным пробегом продали за бесценок
На аукционе Bring & Trailer в США состоялись необычные торги. На продажу выставлен Ford Focus первого поколения с ничтожно малым пробегом в 134 мили (216 км). Этот автомобиль провел последние 20 лет на парковке дилера, который прекратил существование.
Несмотря на состояние, седан был продан всего за 7900 долларов. В 2002 году стоимость нового Ford Focus составляла 14 000 долларов, а с учетом инфляции сегодня она достигла бы 24 300 долларов.
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Такая низкая цена объясняется несколькими факторами. Во-первых, коллекционная ценность автомобиля невелика. Во-вторых, его комплектация слишком бедная для повседневной эксплуатации: отсутствуют электростеклоподъемники, кондиционер и центральный замок. И, наконец, состояние седана не идеально. На капоте есть вмятины от града, передняя панель сильно потерта, а водительское сиденье прожжено сигаретой.
Однако низкий пробег подтверждается документально, днище автомобиля в прекрасном состоянии, а поверхностная коррозия проявляется только на приводах и креплениях. Перед продажей был проведен комплексный технический осмотр, в ходе которого заменены ремень ГРМ, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр. Также залиты новые масло и охлаждающая жидкость, установлены свежие шины.
Единственными опциями являются магнитола, две подушки безопасности и ABS. Под капотом находится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 130 л. с. и автоматическая коробка передач.
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Источник: Bring & Trailer
Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.