Забытый дилером на парковке Ford с минимальным пробегом продали за бесценок

Ford Focus первого поколения с пробегом 216 км ушел с молотка за 7900 долларов

На аукционе Bring & Trailer в США состоялись необычные торги. На продажу выставлен Ford Focus первого поколения с ничтожно малым пробегом в 134 мили (216 км). Этот автомобиль провел последние 20 лет на парковке дилера, который прекратил существование.

Несмотря на состояние, седан был продан всего за 7900 долларов. В 2002 году стоимость нового Ford Focus составляла 14 000 долларов, а с учетом инфляции сегодня она достигла бы 24 300 долларов.

Ford Focus

Такая низкая цена объясняется несколькими факторами. Во-первых, коллекционная ценность автомобиля невелика. Во-вторых, его комплектация слишком бедная для повседневной эксплуатации: отсутствуют электростеклоподъемники, кондиционер и центральный замок. И, наконец, состояние седана не идеально. На капоте есть вмятины от града, передняя панель сильно потерта, а водительское сиденье прожжено сигаретой.

Ford Focus

Однако низкий пробег подтверждается документально, днище автомобиля в прекрасном состоянии, а поверхностная коррозия проявляется только на приводах и креплениях. Перед продажей был проведен комплексный технический осмотр, в ходе которого заменены ремень ГРМ, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр. Также залиты новые масло и охлаждающая жидкость, установлены свежие шины.

Интерьер Ford Focus

Единственными опциями являются магнитола, две подушки безопасности и ABS. Под капотом находится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 130 л. с. и автоматическая коробка передач.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Bring & Trailer