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Забытый дилером на парковке Ford с минимальным пробегом продали за бесценок

Ford Focus первого поколения с пробегом 216 км ушел с молотка за 7900 долларов

На аукционе Bring & Trailer в США состоялись необычные торги. На продажу выставлен Ford Focus первого поколения с ничтожно малым пробегом в 134 мили (216 км). Этот автомобиль провел последние 20 лет на парковке дилера, который прекратил существование.

Несмотря на состояние, седан был продан всего за 7900 долларов. В 2002 году стоимость нового Ford Focus составляла 14 000 долларов, а с учетом инфляции сегодня она достигла бы 24 300 долларов.

Ford Focus
Ford Focus
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Такая низкая цена объясняется несколькими факторами. Во-первых, коллекционная ценность автомобиля невелика. Во-вторых, его комплектация слишком бедная для повседневной эксплуатации: отсутствуют электростеклоподъемники, кондиционер и центральный замок. И, наконец, состояние седана не идеально. На капоте есть вмятины от града, передняя панель сильно потерта, а водительское сиденье прожжено сигаретой.

Ford Focus
Ford Focus

Однако низкий пробег подтверждается документально, днище автомобиля в прекрасном состоянии, а поверхностная коррозия проявляется только на приводах и креплениях. Перед продажей был проведен комплексный технический осмотр, в ходе которого заменены ремень ГРМ, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр. Также залиты новые масло и охлаждающая жидкость, установлены свежие шины.

Интерьер Ford Focus
Интерьер Ford Focus

Единственными опциями являются магнитола, две подушки безопасности и ABS. Под капотом находится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 130 л. с. и автоматическая коробка передач.

Источник: Bring & Trailer

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Bring & Trailer
Количество просмотров 5
04.05.2024
Фото:Bring & Trailer
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+23