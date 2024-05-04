На McLaren Пиастри была установлена только половина новых деталей: озвучена причина

Неполный апгрейд болида Пиастри обоснован балансом мощности и стабильности

На Гран-при Майами команда McLaren представила впечатляющий пакет обновлений для своих автомобилей, охвативший широкий спектр компонентов. Однако эти обновления были установлены лишь частично на машину Оскара Пиастри.

Руководитель команды Андреа Стелла объяснил, что на одном автомобиле удалось внедрить только половину обновлений.

Стелла подчеркнул, что одной из причин частичной установки является необходимость баланса между производительностью на низких и высоких скоростях. Автомобили Формулы-1 текущего поколения сильно зависят от граунд-эффекта, и малейшие изменения дорожного просвета могут повлиять на аэродинамические характеристики.

Несмотря на частичный апгрейд, Пиастри удалось показать второе время на тренировке в Майами, что свидетельствует о потенциале обновлений. Однако команда должна продолжать тщательно оценивать их эффективность, чтобы найти оптимальный баланс между производительностью и стабильностью.

За время оставшихся сессий тренировок и квалификации инженеры McLaren будут внимательно следить за данными, чтобы определить, стоит ли вносить дальнейшие изменения в комплектацию автомобиля Пиастри.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: f1news.ru