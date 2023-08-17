Автотуризм подталкивает к развитию придорожной инфраструктуры
Россияне все больше интересуются внутренним автотуризмом, поэтому правительство заявляет о необходимости расширить сеть придорожных многофункциональных зон (МФЗ), объединяющих АЗС, паркинги, отели и магазины.
Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономики и «Автодору» до 26 сентября представить предложения по созданию многофункциональных комплексов с помощью механизма государственно-частного партнерства, а также идеи по упрощению строительства примыканий МФЗ к дорогам.
Однако существует проблема малой доходности МФЗ на муниципальных дорогах из-за низкого трафика. Кроме того, компании, создающие объект придорожного сервиса, жалуются на то, что около половины заложенных средств тратят на подведение инфраструктуры к дороге и строительство съездов-примыканий.
Бизнес считает, что эти деньги должны быть заложены сразу в проект трассы.
В целом чиновники и бизнес пришли к выводу, что должен существовать единый стандарт МФЗ с местом для гостиниц, автосервиса, аптеки, длительной стоянки машин, освещением и видеонаблюдением. Типы могут быть разными, но стандарт один. Тогда легче будет организовывать коммуникации и готовить под МФЗ территорию.
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Источник: «Коммерсант»
Фото: Depositphotos
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