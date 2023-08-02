Названы 2 роковых ошибки при заправке авто в жару

Специалист рассказал о правилах безопасной заправки при высокой температуре воздуха

Летом, в жару, чтобы не спровоцировать пожар, важно соблюдать два правила во время заправки, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Заливая бензин в бак автомобиля при высокой температуре воздуха, необходимо учитывать особенности этого огнеопасного вещества. В жаркую погоду нельзя заправлять машину «под завязку», рискуя, что бензин перельется через край. А там и до пожара недалеко.

В большинство автомобилей можно залить дополнительные литр-два топлива после отсечки пистолета на заправке, но такие действия могут привести к опасным последствиям, считает он.

Но и ездить с практически пустым баком, «на парах», тоже не следует. Летом бензонасос не охлаждается, он может давать слишком много тепла, что грозит привести к тому, что бензин перейдет в газообразное состояние и вскипит. Это также может привести к возгоранию.

«Когда бензин вскипает и в газообразном виде вырывается из бензобака, это, мягко говоря, весьма неприятный спецэффект», — отметил Шапарин.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Depositphoos