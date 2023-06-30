Как дотянуть до заправки - эксперты назвали 4 помощника автомобилиста

Оказаться на трассе с пустым баком - ситуация не катастрофическая, но неприятная.

А главное, что вероятность попадания в нее не всегда зависит от предусмотрительности человека.

От банального отсутствия АЗС на проложенном маршруте не застрахован никто. Когда стрелка приближается к «красной зоне», стоит обратиться за помощью. Кто и как может ее оказать, напомнили эксперты СберАвто.

Сам автомобиль

Сначала стоит отказаться от резких маневров и перестроений, стремительных разгонов и торможений, отключить кондиционер/подогрев, мультимедиа и зарядные устройства. А затем обратиться к умным системам бортового компьютера: комбинация какой средней скорости и передачи поможет протянуть на последних каплях бензина как можно дольше?

Важно понимать, что даже крайнее левое положение стрелки индикатора уровня топлива не всегда означает, что бензина нет совсем (обычно еще на несколько десятков километров его хватает). Машина теряет в мощности, дергается, глохнет? Стоит прекратить попытки самому добраться до заправки.

Смартфон или навигатор

Стоит включить на навигаторе слой с автозаправочными станциями и настроить громкие аудиоподсказки. Иногда заправки находятся не непосредственно на трассах, а буквально в нескольких сотнях метрах от них, или же заезды на АЗС незаметны за деревьями или рядом движущимися грузовиками. Да и в целом работающий фоном навигатор позволит заранее прикинуть, когда стоит перестраховаться и заправиться даже при наполовину полном баке, а когда можно потянуть время и выбрать любимую автозаправочную сеть.

Другие участники дорожного движения

Если автомобиль потребовал пощады и не может продолжать движение, на помощь могут прийти другие автомобилисты. По данным опроса СберАвто и Rambler&Co, 63% опрошенных стараются оказывать помощь каждый раз, когда замечают нуждающегося в ней. Чтобы безопасно попросить о помощи, стоит аккуратно припарковаться, выставить знак аварийной остановки, надеть светоотражающий жилет, а затем с обочины жестами попросить остановиться приближающееся авто.

Эвакуатор или техническая служба

Телефон располагающейся неподалеку эвакуаторной службы можно найти как в поисковиках, так и в локальных сообществах в социальных сетях. Например, вписать в поисковую строку название ближайшего населенного пункта и в самой многочисленной группе ввести слово «эвакуатор». Обычно члены сообществ охотно делятся проверенными контактами по доступным ценам. Если авто остановилось без топлива на крупной трассе или в городе, можно обратиться в специальную техническую службу или аварийным комиссарам, обслуживающих трассу, или в службу подвоза топлива.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: Depositphotos