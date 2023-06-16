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ФАС потребовала от нефтекомпаний продавать больше топлива

Оптовые цены на бензин в июне почти ежедневно обновляют абсолютные рекорды.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила крупнейшим российским нефтяным компаниям разбирательствами, если они не увеличат объемы продаж бензинов на бирже.

По данным ведомства, продажи бензина на бирже за последние пять месяцев снизились на 7,9%, что в свою очередь привело к дефициту марок АИ-92 и АИ-95 и существенному повышению оптовых цен.

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Предупреждения от антимонопольщиков получили девять нефтяных компаний. В случае, если они не примут меры, ФАС будет рассматривать такие действия как признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Ведомство будет иметь право возбудить антимонопольные дела.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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