Вниманию водителей! Информация об ограничении движения 9 мая в Ленобласти

Водителей Ленобласти предупредили об ограничении движения в День Победы

В День Победы, 9 мая, планируются изменении движения по некоторым региональным дорогам в Ленинградской области. Временные ограничения введут во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах.

В деревне Ретселя 9 мая запланирован легкоатлетический пробег, в связи с этим движение на небольшом участке Павловского шоссе в период с 10:45 до 12:15 мск будет ограничено;

Во время проведения праздничных мероприятий будет скорректировано движение по участку Гостилицкого шоссе внутри Гостилиц и по дороге в сторону горы Колокольня. Ожидается затрудненное движение в период с 13:00 до 14:00 часов мск;

На участке Песочной улицы в Рощино будет введено ограничение с 12:00 до 13:00 мск, с 12:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке Железнодорожной улицы.

Также планируются ограничения движения для жителей Бугров: с 12:00 до 14:00 мск будет ограничено движение по Шоссейной улице – на участке ближе к КАДу.

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Источник: ДорИнфо