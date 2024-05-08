#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» объяснил, как определить подлинность удостоверения инспектора ГИБДД
8 мая
Вам показали «липовое» удостоверение ГИБДД! И вот почему
«За рулем» объяснил, как определить подлинность...
Стало известно, на сколько вырастут в цене автомобили Lada
8 мая
Стало известно, на сколько вырастут в цене автомобили Lada
Глава АВТОВАЗа Соколов: Цены на автомобили Lada...
В Минэнерго РФ предлагают снять запрет и возобновить экспорт бензина
8 мая
В Минэнерго РФ предлагают снять запрет и возобновить экспорт бензина
Новак: кабмин обсудит инициативу о временном...

Вниманию водителей! Информация об ограничении движения 9 мая в Ленобласти

Водителей Ленобласти предупредили об ограничении движения в День Победы

В День Победы, 9 мая, планируются изменении движения по некоторым региональным дорогам в Ленинградской области. Временные ограничения введут во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV

Почти Tucson, но не совсем: испытали в России корейский кроссовер для Китая
  • В деревне Ретселя 9 мая запланирован легкоатлетический пробег, в связи с этим движение на небольшом участке Павловского шоссе в период с 10:45 до 12:15 мск будет ограничено;
  • Во время проведения праздничных мероприятий будет скорректировано движение по участку Гостилицкого шоссе внутри Гостилиц и по дороге в сторону горы Колокольня. Ожидается затрудненное движение в период с 13:00 до 14:00 часов мск;
  • На участке Песочной улицы в Рощино будет введено ограничение с 12:00 до 13:00 мск, с 12:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке Железнодорожной улицы.

Также планируются ограничения движения для жителей Бугров: с 12:00 до 14:00 мск будет ограничено движение по Шоссейной улице – на участке ближе к КАДу.

Источник: ДорИнфо

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 4
08.05.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0