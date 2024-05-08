Вниманию водителей! Информация об ограничении движения 9 мая в Ленобласти
Водителей Ленобласти предупредили об ограничении движения в День Победы
В День Победы, 9 мая, планируются изменении движения по некоторым региональным дорогам в Ленинградской области. Временные ограничения введут во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах.
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- В деревне Ретселя 9 мая запланирован легкоатлетический пробег, в связи с этим движение на небольшом участке Павловского шоссе в период с 10:45 до 12:15 мск будет ограничено;
- Во время проведения праздничных мероприятий будет скорректировано движение по участку Гостилицкого шоссе внутри Гостилиц и по дороге в сторону горы Колокольня. Ожидается затрудненное движение в период с 13:00 до 14:00 часов мск;
- На участке Песочной улицы в Рощино будет введено ограничение с 12:00 до 13:00 мск, с 12:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке Железнодорожной улицы.
Также планируются ограничения движения для жителей Бугров: с 12:00 до 14:00 мск будет ограничено движение по Шоссейной улице – на участке ближе к КАДу.
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Источник: ДорИнфо
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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08.05.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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