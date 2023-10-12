Новый внедорожный Mitsubishi – еще одно фото

Mitsubishi выпустила новый тизер будущего кроссовера Delica

Компания Mitsubishi представит на Японском автошоу (Japan Mobility Show 2023 ) концепт «электрифицированного кроссвэна». Этот автомобиль заменит в модельном ряду устаревшую Delica D:5.

В предыдущем тизере была показана передняя часть кроссовера. Теперь мы видим заднюю часть автомобиля. Т-образные светодиодные задние фонари встроены в заднее стекло, как и подсвеченная эмблема «Mitsubishi».

Кроссвэн Mitsubishi

Нижнюю часть кузова не видно, но видно бокс на крыше, в котором может прятаться, например, выдвижной тент или палатка. А может это – дополнительный багажник.

Еще одна интересная деталь – кронштейны с камерами вместо зеркал заднего вида.

Кроссвэн Mitsubishi

Ожидается, что концепт получит 6-местный салон, который будет отличаться просторностью.

В пресс-релизе говорится, что концепт будет сочетать «управляемость кроссовера с комфортом и удобством минивэна». И все это – на электротяге: «запаса хода хватит для любых приключений».

То есть, это явный намек на гибридную силовую установку по принципу БелАЗа, когда двигатель, сжигая топливо, вырабатывает энергию для электромоторов, крутящих колеса.

В Mitsubishi подтвердили, что концепт получит полный привод, что делает его пригодным для бездорожья, а также внушительный дорожный просвет и колеса большого диаметра.

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Фото: Mitsubishi