Почему у электромобиля Атом дисплей на руле? Официальный ответ

Разработчик электромобиля Атом: дисплей на руле не помешает подушки безопасности

Российский стартап Атом запустил блог о ходе разработки и особенностях перспективного российского электромобиля, серийный выпуск которого должен начаться в 2025 году на заводе «Москвич». В очередном выпуске Михаил Хананашвили, руководитель HMI исследований компании-разработчика ОАО «Кама», рассказывает об особенностях рулевого колеса Атома – развивая мысль, ранее высказанную дизайн-директором стартапа Александром Павловичем.

«Мы хотели сделать так, чтобы человеку вообще не нужно было отрывать руки от руля, и проектировали интерфейс так, чтобы вся необходимая в моменте функциональность была доступна с контролов на руле или с тач-дисплея (...) Это решение не сработало бы без проекционного HUD-дисплея, отображающего скорость, навигацию, элементы управления. Вся необходимая информация находится в поле зрения водителя, и ему не придется отрывать взгляд от дороги. (...) На серийной модели в руле появится подушка безопасности. И нет, в случае аварии дисплей не ударит вас по лицу», – сообщил Хананашвили.

Напомним, инвесторами компании-разработчика ОАО «Кама» и самого проекта Атом являются госкорпорация Росатом, предприятие КАМАЗ и его гендиректор Сергей Когогин. Предсерийную партию электромобилей Атом на заводе «Москвич» должны собрать в конце 2024 года.

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Источник: АТОМ