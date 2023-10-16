В Крыму запустили полноценное движение одновременно по всем полосам моста
Движение легкового автотранспорта и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открыто по всем четырем полосам. Все работы были завершены менее чем за три месяца после теракта в июле этого года – почти на три недели раньше запланированного.
«За это время специалисты построили временную инфраструктуру, необходимую для работ, демонтировали поврежденные пролеты, собрали, доставили и установили в проектное положение новые пролетные строения, уложили асфальтобетон, восстановили системы дренажа, освещения и транспортной безопасности», - отмечается в сообщении Минтранса России.
Для восстановления разрушенной части моста потребовалось 534 тонны металлоконструкций и 360 тонн асфальтобетонной смеси. Для замены пролета левой стороны автодорожной части потребовалось строительство временного рабочего моста, необходимого для движения тяжелой техники и транспортировки пролетного строения. Длина моста составила 286 метров.
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Источник: Минтранс России
Фото: rosavtodor.gov.ru
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