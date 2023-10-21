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Самая бюджетная идея кемпера в мире – 700 тысяч

Если есть фургон, то вы можете сделать вот такой недорогой комфортный кемпер

Это самый простой и доступный кемпер, которые мы видели. Чаще попадаются кемперы стоимостью 10 и более миллионов рублей, но этот стоит всего 70 тысяч рублей, и сделать его можно за какие-то 4 дня.

Но это при условии, что у вас уже есть фургон. В противном случае прибавьте к этой цене его стоимость.

Всю мебель и шкафы владелец этого фургона сделал из фанеры – все равно никакая стандартная мебель в данном случае не сгодится.

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И он не заморачивался – это просто куча древесины с шурупами: дешево, практично, атмосферно. А матрас – это просто кусок вспененного пластика (будет время и деньги – заменит).

Кухня тоже не отличается сложностью. Грубо, но функционально. Дерево можно покрасить аэрозольной краской, как и пол, а освещение – светодиодное, которое не требует много энергии.

Погоня за мотоциклистом со скоростью 225 км/ч – видео

Это, конечно, набор компромиссов: нет термоизоляции, избытка энергии, ванной комнаты, душа или плиты.

Тем не менее, этот фургон годится для ночлега, например, на берегу озера, где можно развести костер и искупаться. Это начальная стадия, и кемпер можно постепенно дооснащать и украшать – всё как с квартирами.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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