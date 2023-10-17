Новый кроссовер Toyota FT-3e – первые фото

Новая модель Тойоты дает представление о будущих кроссоверах марки

Toyota планирует выпустить 30 новых автомобилей к 2030 году. В частности, появится среднеразмерный кроссовер Toyota FT-3e.

Концепт Toyota FT-3e

Пока это только концепт, который будет представлен на стенде Toyota на Токийском автосалоне (теперь он называется Японское автошоу и пройдет с 26 октября по 5 ноября 2023 года).

FT-3e не похож на предыдущие концепты марки. Его разрабатывали параллельно со спортивным концептом FT-Se.

Концепт Toyota FT-3e

На тизерах можно разглядеть некоторые элементы дизайна: задние фонари во всю ширину кроссовера и множество объемных угловатых элементов по бокам.

Toyota заявляет, что концепт «разнообразит будни клиентов персонализированными услугами, основанными на инновационных технологиях». Одной из этих технологий является цифровой дисплей, расположенный снаружи. На нем будет отображаться уровень заряда аккумулятора, температура в салоне и даже качестве воздуха.

Запас хода кроссовера составит 800 км.

В продаже новый кроссовер должен появиться к 2026 году.

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Фото: Toyota