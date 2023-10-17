Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперты объяснили, почему нужно учитывать сезонность при покупке автоАвтоэксперты объяснили, почему нужно учитывать сезонность при покупке авто
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке...
Россиянам назвали признаки поддельного моторного маслаРоссиянам назвали признаки поддельного моторного масла
Автоэксперт указал на явные признаки...
Ofek – израильский танк со странной башнейOfek – израильский танк со странной башней
Очень странные израильские танки были замечены...

Новый кроссовер Toyota FT-3e – первые фото

Новая модель Тойоты дает представление о будущих кроссоверах марки

Toyota планирует выпустить 30 новых автомобилей к 2030 году. В частности, появится среднеразмерный кроссовер Toyota FT-3e.

Концепт Toyota FT-3e
Концепт Toyota FT-3e

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Пока это только концепт, который будет представлен на стенде Toyota на Токийском автосалоне (теперь он называется Японское автошоу и пройдет с 26 октября по 5 ноября 2023 года).

FT-3e не похож на предыдущие концепты марки. Его разрабатывали параллельно со спортивным концептом FT-Se.

Концепт Toyota FT-3e
Концепт Toyota FT-3e

На тизерах можно разглядеть некоторые элементы дизайна: задние фонари во всю ширину кроссовера и множество объемных угловатых элементов по бокам.

Этот Genesis мог бы соперничать с Lamborghini Urus

Toyota заявляет, что концепт «разнообразит будни клиентов персонализированными услугами, основанными на инновационных технологиях». Одной из этих технологий является цифровой дисплей, расположенный снаружи. На нем будет отображаться уровень заряда аккумулятора, температура в салоне и даже качестве воздуха.

Запас хода кроссовера составит 800 км.

В продаже новый кроссовер должен появиться к 2026 году.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0