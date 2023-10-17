Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» рассказал, какие шины выбрать при росте цен до 80-100%«За рулем» рассказал, какие шины выбрать при росте цен до 80-100%
Водителям рассказали, почему в РФ подорожали...
В России подорожали кроссоверы Jetour: сколько они стоят теперьВ России подорожали кроссоверы Jetour: сколько они стоят теперь
Второй месяц подряд Jetour повышает цены на...
Haval готовит для России новые модели незнакомых автобрендовHaval готовит для России новые модели незнакомых автобрендов
До конца года Haval в России начнет продажи...

Haval готовит для России новые модели незнакомых автобрендов

До конца года Haval в России начнет продажи авто марок Ora и Wey

Китайская Haval рассчитывает до конца этого года запустить в России продажи автомобилей двух новых брендов — полностью электрических машин Ora и гибридных кроссоверов Wey.

Линейку электрокаров Ora на российском рынке будут представлять классическая модель Ora 03 и спортивная Ora 03 GT.

Ora 03
Ora 03
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Без допов и по рыночной цене? За сколько продают автомобили Lada

Wey – это премиальный гибридный суббренд китайского концерна Great Wall (в России кроссоверы продаются под брендом Haval). В модельном ряду марки представлены подзаряжаемые кроссоверы Coffee 01 (Mocha в Китае) и Coffee 02 (Latte).

По данным агентства «Автостат», среди других новинок российского рынка до конца года также можно ожидать седан Livan S6 Pro, кроссовер Haima 8S, компактвэн Haima 7X, седан D60 Plus (совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia), кроссовер Changan UNI-K iDD, минивэн Forthing M7 и другие модели китайских брендов.

Wey Coffee 01
Wey Coffee 01

Источник: Известия

Фото: Haval

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0