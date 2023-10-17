Haval готовит для России новые модели незнакомых автобрендов

До конца года Haval в России начнет продажи авто марок Ora и Wey

Китайская Haval рассчитывает до конца этого года запустить в России продажи автомобилей двух новых брендов — полностью электрических машин Ora и гибридных кроссоверов Wey.

Линейку электрокаров Ora на российском рынке будут представлять классическая модель Ora 03 и спортивная Ora 03 GT.

Ora 03

Wey – это премиальный гибридный суббренд китайского концерна Great Wall (в России кроссоверы продаются под брендом Haval). В модельном ряду марки представлены подзаряжаемые кроссоверы Coffee 01 (Mocha в Китае) и Coffee 02 (Latte).

По данным агентства «Автостат», среди других новинок российского рынка до конца года также можно ожидать седан Livan S6 Pro, кроссовер Haima 8S, компактвэн Haima 7X, седан D60 Plus (совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia), кроссовер Changan UNI-K iDD, минивэн Forthing M7 и другие модели китайских брендов.

Wey Coffee 01

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Источник: Известия

Фото: Haval