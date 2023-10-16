Tank и Haval в России продают со скидкой до 1 млн рублей: кто может сэкономить

Автозавод в Туле предложил сотрудникам купить Tank и Haval дешевле на 312 тыс. – 1 млн рублей

Все сотрудники российского завода Haval в Туле, проработавшие на предприятии более года, могут приобрести автомобили Tank и Haval с существенной выгодой. В зависимости от модели и комплектации скидка может составить от 312 тыс. до 1,035 млн рублей.

Купленный таким образом автомобиль сотрудник завода должен будет оформить на себя. При этом продать его в течение года нельзя. Возможность воспользоваться скидкой дается работнику только раз в год.

При покупке автомобиля с корпоративной скидкой экономия составит от 15 до 22%. Tank 300 обойдется дешевле на 615-705 тыс. рублей, Tank 500 — на 945-1,034 млн рублей. Скидка на Haval H9 установлена в размере 779-817 тыс. рублей, на Haval F7/F7x и Dargo/Dargo X – 640-740 тыс. рублей.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: «За рулем», Haval