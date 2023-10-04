На российском рынке появилась новая версия Haval Jolion
У популярного в России кроссовера Haval Jolion появилась восьмая по счету версия. Новая комплектация Elite Plus имеет расширенный набор оборудования, за счет чего цена выросла на 70 тыс. рублей по сравнению с обычной Elite.
Такая комплектация предлагается только на автомобилях с передним приводом, оснащенных полуторалитровым мотором и семиступенчатым роботом.
В Elite Plus в качестве дополнительных опций включены система мониторинга давления в шинах и функция электрического складывания зеркал заднего вида. Кроме того, климат-контроль здесь двухзонный, а обивка сидений из экокожи вместо ткани. Также в этой версии аналоговая панель заменена на цифровую, а камера заднего вида имеет систему кругового обзора.
Haval Jolion в комплектации Elite Plus стоит 2,34 млн рублей.
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Источник: Китайские автомобили
Фото: Haval
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