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На российском рынке появилась новая версия Haval Jolion

Кроссовер Haval Jolion представили в версии Elite Plus по цене 2,3 млн рублей

У популярного в России кроссовера Haval Jolion появилась восьмая по счету версия. Новая комплектация Elite Plus имеет расширенный набор оборудования, за счет чего цена выросла на 70 тыс. рублей по сравнению с обычной Elite.

Такая комплектация предлагается только на автомобилях с передним приводом, оснащенных полуторалитровым мотором и семиступенчатым роботом.

Haval Jolion Elite Plus
Haval Jolion Elite Plus
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В Elite Plus в качестве дополнительных опций включены система мониторинга давления в шинах и функция электрического складывания зеркал заднего вида. Кроме того, климат-контроль здесь двухзонный, а обивка сидений из экокожи вместо ткани. Также в этой версии аналоговая панель заменена на цифровую, а камера заднего вида имеет систему кругового обзора.

Haval Jolion в комплектации Elite Plus стоит 2,34 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Haval

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