Haval представил план обновления кроссоверов

В ближайшее время Haval обновит минимум 8 кроссоверов

Haval назвал модели, которые обновятся в ближайшие месяцы. Это Haval Xiaolong, Haval Xiaolong MAX, Haval H6, Haval H6S, Haval Big Dog, Haval Cool Dog, Haval Beast и других.

Обновления прокатятся по модельному ряду с третьего квартала 2023 года по второй квартал 2024 года. Первым обновился Haval Xiaolong MAX – 7 сентября.

Haval Xiaolong MAX

Это среднеразмерный кроссовер, который стал первой моделью, оснащенной новой гибридной установкой Great Wall Hi4 intelligent electric hybrid с системой полного привода.

Салон Haval Xiaolong MAX

У машины теперь три экрана – цифровая панель приборов, экран мультимедии и еще один монитор перед передним пассажиром. Диагональ всех дисплеев составляет 12,3 дюйма.

Также кроссовер оснастили интеллектуальным помощником, который будет подстраховывать водителя и во время вождения.

Конкретные даты обновления других моделей пока не назывались.

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Фото: Haval