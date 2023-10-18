Новый кроссовер Omoda – в продаже с марта

Omoda начала раскрывать подробности нового кроссовера 5 EV

Новинка будет экономичным кроссовером, так как это электромобиль. И стали известны его преимущества. Например, скорость зарядки.

Omoda 5 EV будет оснащаться аккумулятором емкостью 61 кВтч. Благодаря ему запас хода составит 450 км, чего достаточно для междугородних поездок.

Omoda 5 EV

Зарядить же аккумулятор с 0% до 80% можно всего за 30 минут. Этого хватит на 360 км пробега. Учитывая, что путешественники делают остановки, недолгие подзарядки во время них позволят ездить на дальние расстояния. Вопрос только в оснащении инфраструктуры быстрыми зарядными станциями. Но такой проект в России есть.

Omoda 5 EV

Двигатель у кроссовера один, а его мощность составляет умеренные 204 л.с. При этом разгон до 100 км/ч занимает всего 7,6 секунды, что дает солидный запас динамики по стравнению со средней динамикой транспортного потока.

Режимов вождения три – Eco, Comfort и Sport.

Внешне электрическая версия Omoda 5 EV отличается от бензиновых «пятерок». Вместо решетки радиатора установлена изящная панель в цвет кузова.

5 EV будет доступен в четырех комплектациях и со множеством опций, тогда как бензиновый кроссовер предлагается только в двух комплектациях. О цене пока ничего не сообщается, но ожидается, что она будет сопоставима со стоимостью бензинового Omoda С5 в топовой комплектации (около 3 млн рублей).

Напомним, что Omoda входит в концерн Chery.

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Фото: Omoda