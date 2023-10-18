В России появится еще один отечественный автомобиль

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«Автотор» анонсировал выпуск нового отечественного электромобиля «Амбер»

Калининградский завод «Автотор» начнет производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер». Его серийный выпуск намечен на IV квартал 2024 года, сообщил представитель компании на Международном автомобильном форуме МАНФ-2023.

Как следует из презентации, мощности завода по производству электрокаров рассчитаны на 50 тыс. машин в год. Когда именно предприятие выйдет на такие объемы – неизвестно.

Презентация электромобиля «Амбер»
Презентация электромобиля «Амбер»
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Большинство операций по выпуску нового электрокара будут локализованы на территории России. В частности, на предприятии планируется выпускать электродвигатель, редуктор, шасси автомобиля и рулевое управление, а также тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы. Разработка конструкции электромобиля, а также создание испытательной лаборатории электросиловых установок является совместным проектом «Автотора» и Московского Политеха. Затраты на это оцениваются в компании в 481,5 млн рублей и 427 млн рублей соответственно.

Презентация электромобиля «Амбер»
Презентация электромобиля «Амбер»

«Амбер» будут интересен молодой аудитории, отметили на «Автоторе». Также он предназначен для каршеринговых компаний и эксплуатации в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах.

Источник, фото: Telegram-канал «Автопоток»

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