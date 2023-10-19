Как на таком ездить? Пятиместный ховерборд

Shane – гигантский самобалансирующийся ховерборд на пять пассажиров

Если вам нравятся большие колеса, вам понравится этот Shane – новый концепт электромобиля с 60-дюймовыми колесами.

Вопрос – как этим управлять? Наклоняться вперед и назад, сидя внутри? Нет. В концепте используется ряд интересных технологий.

Ховерборд Shane

Кто ездил на ховербордах, знают, что для ускорения или торможения нужно наклониться вперед или отклониться назад. В многоместном транспортном средстве такое невозможно. Поэтому вмеред-назад смещается кузов ховерборда относительно колес.

Ховерборд Shane

Звучит дико, но у такого подхода есть несколько важных преимуществ.

Во-первых, у машины нет рулевого управления. Он меняет направление движения с помощью разницы вращения колес. Во вторых, Shane может крутиться на месте, что облегчает парковку.

И эта идея уже превратилась в стартап:

«Я с нетерпением жду предложения о сотрудничестве от потенциальных партнеров, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь», – говорит разработчик концепта Шейн Чен.

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Изображения: Шейн Чен