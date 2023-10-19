Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Zeekr 001Лидером на рынке новых электромобилей в РФ стал «параллельный» Zeekr 001
Китайский Zeekr 001 вышел в лидеры продаж...
Обратите внимание, какое давление устанавливает в шинах работник мастерской.7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму
Эксперт «За рулем» рассказал, как избежать...
Jetour X90 Plus. Цена в России от 3 349 900 ₽245 л.с., 4,8 метра, огромный багажник — новый кроссовер по приятной цене
«За рулем» протестировал кроссовер Jetour X90...

Как на таком ездить? Пятиместный ховерборд

Shane – гигантский самобалансирующийся ховерборд на пять пассажиров

Если вам нравятся большие колеса, вам понравится этот Shane – новый концепт электромобиля с 60-дюймовыми колесами.

Вопрос – как этим управлять? Наклоняться вперед и назад, сидя внутри? Нет. В концепте используется ряд интересных технологий.

Ховерборд Shane
Ховерборд Shane

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Кто ездил на ховербордах, знают, что для ускорения или торможения нужно наклониться вперед или отклониться назад. В многоместном транспортном средстве такое невозможно. Поэтому вмеред-назад смещается кузов ховерборда относительно колес.

Ховерборд Shane
Ховерборд Shane

Звучит дико, но у такого подхода есть несколько важных преимуществ.

Стала известна цена нового Toyota Land Cruiser Prado

Во-первых, у машины нет рулевого управления. Он меняет направление движения с помощью разницы вращения колес. Во вторых, Shane может крутиться на месте, что облегчает парковку.

И эта идея уже превратилась в стартап:

«Я с нетерпением жду предложения о сотрудничестве от потенциальных партнеров, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь», – говорит разработчик концепта Шейн Чен.
В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Изображения: Шейн Чен

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0