Как на таком ездить? Пятиместный ховерборд
Если вам нравятся большие колеса, вам понравится этот Shane – новый концепт электромобиля с 60-дюймовыми колесами.
Вопрос – как этим управлять? Наклоняться вперед и назад, сидя внутри? Нет. В концепте используется ряд интересных технологий.
Кто ездил на ховербордах, знают, что для ускорения или торможения нужно наклониться вперед или отклониться назад. В многоместном транспортном средстве такое невозможно. Поэтому вмеред-назад смещается кузов ховерборда относительно колес.
Звучит дико, но у такого подхода есть несколько важных преимуществ.
Во-первых, у машины нет рулевого управления. Он меняет направление движения с помощью разницы вращения колес. Во вторых, Shane может крутиться на месте, что облегчает парковку.
И эта идея уже превратилась в стартап:
«Я с нетерпением жду предложения о сотрудничестве от потенциальных партнеров, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь», – говорит разработчик концепта Шейн Чен.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в Viber
Изображения: Шейн Чен
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости