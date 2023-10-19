Лидером на рынке новых электромобилей в РФ стал «параллельный» Zeekr 001

Китайский Zeekr 001 вышел в лидеры продаж электромобилей в России

Сейчас российский парк электромобилей начитывает около 30 тысяч машин, но если тенденция последних месяцев сохранится, совсем скоро эта цифра увеличится кратно. За сентябрь россияне купили 1836 новых электромобиля, это на 620% больше, чем в сентябре 2022 года. А с начала года по сентябрь количество новых электрических машин выросло на 415%, с 1732 до 8925 авто.

Причем если большинство показанных в инфографике моделей продаются стабильными тиражами (разумеется, выросшими с прошлого года), то рост популярности китайского шутинг-брейка Zeekr 001, кажется, идет по экспоненте. В сентябре владельцами этой машины в России стали 528 человек. Это не только в разы превышает результат прошлогоднего сентября – это вдвое больше даже результата нынешнего августа!

Zeekr 001

Впервые о Zeekr как новом лидере сегмента два месяца подряд «За рулем» написал как раз в августе – и тогда мы аккуратно предположили, что модель может оказаться бестселлером и по итогам всего года. Сегодня это не вопрос и не гипотеза – это реальность.

Продажи электромобилей в РФ, сентябрь 2023

Интересно, что из присутствующих в рейтингах моделей лишь четыре продаются официально – это Evolute i-Pro, Evolute i-Joy, Москвич 3е и Voyah Free. Остальные, включая лидера, завозятся в Россию альтернативными способами.

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Источник: Автостат Инфо

Фото: «За рулем», Автостат Инфо