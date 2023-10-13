Назван самый популярный в регионах РФ (но не в Москве) электромобиль

В Москве популярна Tesla, но в остальной России предпочитают другие электромобили

Электромобиль Nissan Leaf в очередной раз подтвердил статус наиболее распространенного на большей части территории России. Объясняется это просто: большинство этих изначально недорогих и надежных японских машин попадает к нам подержанными. Даже в Московской области и Санкт-Петербурге, регионах со сравнительно высоким уровнем жизни, доля Лифа в общем электромобильном парке составляет более 19%.

В прочих регионах Nissan Leaf в еще большей чести: если взять общий парк электромобилей российской глубинки (исключив из рассмотрение Москву, МО и Санкт-Петербург), то на долю Ниссана приходится без малого 68%! Это, кстати, более 15 тысяч машин.

А вот в Москве приоритеты другие: Leaf занимает лишь третье место, на таких машинах ездит менее полутысячи москвичей. По популярности его обходят Tesla Model Y и Model 3, которые выбрали почти 800 жителей столицы.

Вернувшись в глубинку, отметим, что на четвертом месте электромобильного рейтинга там закрепился выпускающийся в Липецке Evolute i-Pro (Dongfeng E70), но ни в одной из столиц приверженцев прогрессивного транспорта эта машина пока не покорила.

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Источник: НАПИ