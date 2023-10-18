Аналитики сравнили расходы на содержание электрокара и автомобиля с ДВС

В «Автостате» выяснили, почему покупка электрокара выгоднее автомобиля с ДВС

Водители при покупке автомобиля часто задаются вопросом: какой автомобиль лучше — электрокар или с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Особенно это актуально в свете того, что на авторынке России сейчас появилось много моделей электромобилей.

Эксперты аналитического агентства «Автостата» взяли данные «Калькулятора стоимости владения автомобилем», и сравнили их по параметру эксплуатационного расхода электрокаров и автомобилей с ДВС.

Самым доступным по цене на нашем рынке является седан Lada Granta, цена которого стартует от 700 тыс. рублей. Среди электромобилей самую низкую рекомендованную розничную цену (РРЦ) имеет седан Evolute i-PRO – почти 3 млн рублей. Разница очевидна, причем не в пользу экологичного транспорта. Но в части эксплуатации он выигрывает: один километр пробега у Evolute i-PRO стоит 6,9 рубля, а у Lada Granta – 7,4 рубля.

Если проанализировать, то данные расходы как за месяц, так за и пять лет у электрокара будут ниже: за пять лет владелец «Гранты» потратит на содержание свыше 740 тыс. рублей, а «Эволюта» – менее 700 тыс. рублей. Не стоит забывать, что более 60% затрат на электромобиль составляют расходы на КАСКО, а у «Гранты» – на топливо. К тому же, «Эволют» выгоднее в плане технического обслуживания, но уступает по ОСАГО, транспортному налогу и покупке зимних шин.

Например, если у покупателя есть три млн рублей, то за этот бюджет можно купить кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max – его минимальная РРЦ чуть больше 2,9 млн рублей. Но электрокар будет более рентабелен: 6,9 рублей против 11,6 рубля за один километр пробега. А за пять лет владелец китайского кроссовера потратит примерно 1,2 млн рублей. Получается, что по всем параметрам «Эволют» выгоднее, кроме КАСКО и транспортного налога.

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Источник: Autostat.ru