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Аналитики сравнили расходы на содержание электрокара и автомобиля с ДВС

В «Автостате» выяснили, почему покупка электрокара выгоднее автомобиля с ДВС

Водители при покупке автомобиля часто задаются вопросом: какой автомобиль лучше — электрокар или с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Особенно это актуально в свете того, что на авторынке России сейчас появилось много моделей электромобилей.

Эксперты аналитического агентства «Автостата» взяли данные «Калькулятора стоимости владения автомобилем», и сравнили их по параметру эксплуатационного расхода электрокаров и автомобилей с ДВС.

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Без допов и по рыночной цене? За сколько продают автомобили Lada

Самым доступным по цене на нашем рынке является седан Lada Granta, цена которого стартует от 700 тыс. рублей. Среди электромобилей самую низкую рекомендованную розничную цену (РРЦ) имеет седан Evolute i-PRO – почти 3 млн рублей. Разница очевидна, причем не в пользу экологичного транспорта. Но в части эксплуатации он выигрывает: один километр пробега у Evolute i-PRO стоит 6,9 рубля, а у Lada Granta – 7,4 рубля.

Если проанализировать, то данные расходы как за месяц, так за и пять лет у электрокара будут ниже: за пять лет владелец «Гранты» потратит на содержание свыше 740 тыс. рублей, а «Эволюта» – менее 700 тыс. рублей. Не стоит забывать, что более 60% затрат на электромобиль составляют расходы на КАСКО, а у «Гранты» – на топливо. К тому же, «Эволют» выгоднее в плане технического обслуживания, но уступает по ОСАГО, транспортному налогу и покупке зимних шин.

Например, если у покупателя есть три млн рублей, то за этот бюджет можно купить кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max – его минимальная РРЦ чуть больше 2,9 млн рублей. Но электрокар будет более рентабелен: 6,9 рублей против 11,6 рубля за один километр пробега. А за пять лет владелец китайского кроссовера потратит примерно 1,2 млн рублей. Получается, что по всем параметрам «Эволют» выгоднее, кроме КАСКО и транспортного налога.

Источник: Autostat.ru

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