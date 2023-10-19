Toyota готовит внедорожник-тренсформер

Toyota IMV 0 – внедорожник размером с Hilux и с неограниченными возможностями

Toyota IMV 0 (Инновационный многоцелевой автомобиль), также известный как Rangga, невероятно крут благодаря своей универсальности и простоте.

В серию автомобиль пойдет в следующем году.

На стенде Toyota на Японском автошоу будут представлены два концепта IMV 0.

Первый – это кафе на колесах «Mobility Cafe», а второй – «Capsule Bar» с призами (некое подобие лотереи).

Но более интересными кажутся версии дома на колесах и пикапа.

Разработчики выбрали для новинки ретро-дизайн, из-за чего возникают ассоциации с новым Land Cruiser Prado.

Toyota также представила варианты для служб спасения, спортивный пикап, грузовик… Вариантов автомобиля может быть очень много.

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Изображения: Toyota