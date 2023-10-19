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Toyota готовит внедорожник-тренсформер

Toyota IMV 0 – внедорожник размером с Hilux и с неограниченными возможностями

Toyota IMV 0 (Инновационный многоцелевой автомобиль), также известный как Rangga, невероятно крут благодаря своей универсальности и простоте.

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В серию автомобиль пойдет в следующем году.

На стенде Toyota на Японском автошоу будут представлены два концепта IMV 0.

Первый – это кафе на колесах «Mobility Cafe», а второй – «Capsule Bar» с призами (некое подобие лотереи).

Но более интересными кажутся версии дома на колесах и пикапа.

Стала известна цена нового Toyota Land Cruiser Prado

Разработчики выбрали для новинки ретро-дизайн, из-за чего возникают ассоциации с новым Land Cruiser Prado.

Toyota также представила варианты для служб спасения, спортивный пикап, грузовик… Вариантов автомобиля может быть очень много.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Изображения: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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