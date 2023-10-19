Toyota готовит внедорожник-тренсформер
Toyota IMV 0 (Инновационный многоцелевой автомобиль), также известный как Rangga, невероятно крут благодаря своей универсальности и простоте.
В серию автомобиль пойдет в следующем году.
На стенде Toyota на Японском автошоу будут представлены два концепта IMV 0.
Первый – это кафе на колесах «Mobility Cafe», а второй – «Capsule Bar» с призами (некое подобие лотереи).
Но более интересными кажутся версии дома на колесах и пикапа.
Разработчики выбрали для новинки ретро-дизайн, из-за чего возникают ассоциации с новым Land Cruiser Prado.
Toyota также представила варианты для служб спасения, спортивный пикап, грузовик… Вариантов автомобиля может быть очень много.
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Изображения: Toyota
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