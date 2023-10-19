Продажи рестайлинговой Tesla Model 3 2023 года стартовали
В Великобритании стартовали продажи обновленной «трешки» Tesla. Автомобиль был представлен впервые в ходе Мюнхенского автосалона в текущем году. Кроме изменений во внешнем дизайне, электромобиль получил дополнительный запас хода, благодаря этому седан сможет конкурировать с многочисленными соперниками.
Экстерьер Tesla Model 3 отличается более тонкими фарами и измененной формой переднего бампера. По признанию представителей компании Tesla, обновление седана «принесло больше изысканности, комфорта и премиальности не только внутри, но и снаружи, сохранив лаконичную эстетику дизайна».
Эта обтекаемость обеспечила низкий коэффициент лобового сопротивления и увеличило запас хода Model 3. Аккумуляторная батарея с задним приводом обеспечивает передвижение на расстояние в 554 км на одной зарядке. Для сравнения — раньше было 491 км, а версия Long-Range предлагает 678 км (вместо 602 км ранее). Разгон до сотни для заднеприводной модели мощностью 242 л.с. составляет 5,8 секунды, а для 346-сильной модели Long-Range — 4,2 секунды.
Рестайлинговая Model 3, по словам разработчиков, имеет интерьер «следующего поколения». В частности, изменен дизайн рулевого колеса, вместо переключателей теперь кнопки-индикаторы, а на приборной панели появилась новая подсветка. Передачи переключаются через центральный дисплей автомобиля.
Новая обновленная Model 3 уже доступна покупателям Великобритании. Цена модели в базе с задним приводом стоит 39 990 фунтов стерлингов (порядка 4,72 млн рублей), а модель Long Range — 49 990 фунтов стерлингов (5,9 млн рублей). Performance стоит около 60 000 фунтов стерлингов (7,09 млн рублей).
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Источник: Speedme.ru
Фото: Tesla
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)
Автопилот суперский, управляется отлично
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Себе всё равно возьму, но в лизинг.