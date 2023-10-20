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Доля «китайцев» на российском рынке в 2024 году...

Эксперты озвучили, что будет с авторынком в 2024 году

Доля «китайцев» на российском рынке в 2024 году достигнет 60%

Основными тенденциями на автомобильном рынке России в следующем году станут усиление позиций китайских автобрендов и увеличение продаж электрокаров. По оценке дилера ГК «Автодом», в 2024 году китайские автомобили смогут занять 60% российского рынка.

Что касается электромобилей, то их распространению в России будет способствовать, в том числе, государственная поддержка.

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«Росту продаж электрокаров способствуют модернизация городской инфраструктуры и комплекс мер государственной поддержки – льготная ставка транспортного налога, а также возможности бесплатного проезда по платным трассам. Кроме того, число электрокаров на автомобильном рынке увеличилось, благодаря поставкам по параллельному импорту», — пояснили в ГК «Автодом».
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Источник: Автоновости дня

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За РулемПономарева Дарина
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