Эксперты озвучили, что будет с авторынком в 2024 году

Доля «китайцев» на российском рынке в 2024 году достигнет 60%

Основными тенденциями на автомобильном рынке России в следующем году станут усиление позиций китайских автобрендов и увеличение продаж электрокаров. По оценке дилера ГК «Автодом», в 2024 году китайские автомобили смогут занять 60% российского рынка.

Что касается электромобилей, то их распространению в России будет способствовать, в том числе, государственная поддержка.

«Росту продаж электрокаров способствуют модернизация городской инфраструктуры и комплекс мер государственной поддержки – льготная ставка транспортного налога, а также возможности бесплатного проезда по платным трассам. Кроме того, число электрокаров на автомобильном рынке увеличилось, благодаря поставкам по параллельному импорту», — пояснили в ГК «Автодом».

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня