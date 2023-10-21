Сравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспорта

Из всех видов транспорта по выбросам СО2 на долю автомобильного приходится 72%

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде, в целом транспорт в 2019 году дал четверть общих выбросов CO 2 в ЕС, и здесь на долю автомобильного транспорта пришлось 72%.

В Германии с 1995 года выбросы CO 2 на единицу ТС снизились на 5%, несмотря на то, что автомобили стали тяжелее. Это связано с более строгими стандартами по выбросам и экологичными системами привода.

При этом общий объем выбросов CO 2 от легковых автомобилей увеличился на 5% к 2019 году из-за роста количества автомобилей на дорогах. Но какой «вклад» в выбросы CO 2 на душу населения приходится на частные автомобили по сравнению с поездами, самолетами и другими видами транспорта?

В исследовании учитывался средний коэффициент загрузки транспортного средства, что позволило более точно определить выбросы CO 2 на душу населения.

Согласно результатам исследования, автомобили с низким коэффициентом загрузки (1 человек) оказались на втором месте по выбросам CO 2 на душу населения, уступив только внутренним авиарейсам.

Когда дело касается различных классов автомобилей, расчеты Statista Mobility Market Outlook 2022 подтвердили, что чем больше автомобиль, тем больше выбросы CO 2 . Внедорожники, особенно большие, оказываются менее экологически чистыми, чем малолитражки и среднеразмерные автомобили.

Общество все больше осознает важность сокращения выбросов CO 2 , и совместное использование автомобилей может помочь улучшить эту ситуацию, резюмируют исследователи.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autozeitung

Фото: Depositphotos