Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Броневик Hyundai-KiaТак выглядит южнокорейская военная техника
Hyundai WIA представил противодроновый...
Porsche не откажется от «механики» полностьюPorsche не откажется от «механики» полностью
Модели Porsche 911 и 718 будут предлагаться с...
Сравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспортаСравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспорта
Из всех видов транспорта по выбросам СО2 на...

Сравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспорта

Из всех видов транспорта по выбросам СО2 на долю автомобильного приходится 72%

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде, в целом транспорт в 2019 году дал четверть общих выбросов CO2 в ЕС, и здесь на долю автомобильного транспорта пришлось 72%.

В Германии с 1995 года выбросы CO2 на единицу ТС снизились на 5%, несмотря на то, что автомобили стали тяжелее. Это связано с более строгими стандартами по выбросам и экологичными системами привода.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Профессии, в которых порой важно иметь водительские права

При этом общий объем выбросов CO2 от легковых автомобилей увеличился на 5% к 2019 году из-за роста количества автомобилей на дорогах. Но какой «вклад» в выбросы CO2 на душу населения приходится на частные автомобили по сравнению с поездами, самолетами и другими видами транспорта?

В исследовании учитывался средний коэффициент загрузки транспортного средства, что позволило более точно определить выбросы CO2 на душу населения.

Согласно результатам исследования, автомобили с низким коэффициентом загрузки (1 человек) оказались на втором месте по выбросам CO2 на душу населения, уступив только внутренним авиарейсам.

Когда дело касается различных классов автомобилей, расчеты Statista Mobility Market Outlook 2022 подтвердили, что чем больше автомобиль, тем больше выбросы CO2. Внедорожники, особенно большие, оказываются менее экологически чистыми, чем малолитражки и среднеразмерные автомобили.

Общество все больше осознает важность сокращения выбросов CO2, и совместное использование автомобилей может помочь улучшить эту ситуацию, резюмируют исследователи.

Источник: Autozeitung

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0