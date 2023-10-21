Сравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспорта
Согласно Европейскому агентству по окружающей среде, в целом транспорт в 2019 году дал четверть общих выбросов CO2 в ЕС, и здесь на долю автомобильного транспорта пришлось 72%.
В Германии с 1995 года выбросы CO2 на единицу ТС снизились на 5%, несмотря на то, что автомобили стали тяжелее. Это связано с более строгими стандартами по выбросам и экологичными системами привода.
При этом общий объем выбросов CO2 от легковых автомобилей увеличился на 5% к 2019 году из-за роста количества автомобилей на дорогах. Но какой «вклад» в выбросы CO2 на душу населения приходится на частные автомобили по сравнению с поездами, самолетами и другими видами транспорта?
В исследовании учитывался средний коэффициент загрузки транспортного средства, что позволило более точно определить выбросы CO2 на душу населения.
Согласно результатам исследования, автомобили с низким коэффициентом загрузки (1 человек) оказались на втором месте по выбросам CO2 на душу населения, уступив только внутренним авиарейсам.
Когда дело касается различных классов автомобилей, расчеты Statista Mobility Market Outlook 2022 подтвердили, что чем больше автомобиль, тем больше выбросы CO2. Внедорожники, особенно большие, оказываются менее экологически чистыми, чем малолитражки и среднеразмерные автомобили.
Общество все больше осознает важность сокращения выбросов CO2, и совместное использование автомобилей может помочь улучшить эту ситуацию, резюмируют исследователи.
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Источник: Autozeitung
Фото: Depositphotos
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