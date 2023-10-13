У синтетического топлива нашли очень важный минус, о котором молчали
Европейский аналитический центр «Транспорт и окружающая среда» (T&E) утверждает, что транспортные средства, работающие на электронном топливе, могут выделять 61 грамм CO2 на 1 километр.
Для сравнения, полностью электрический автомобиль, работающий на электричестве, в 2035 году будет выделять всего 13 граммов CO2 на 1 километр (загрязнения при выработке энергии). Но СО2 (углекислый газ) – не единственная проблема.
В дополнение к углекислому газу автомобили, работающие на синтетическом топливе, также выбрасывают в воздух NO2 – канцероген. Более того, они выделяют столько же NOx (опасные частицы, с которыми связан скандал Дизельгейт), сколько и двигатели, работающие на обычном топливе. Также при сгорании синтетического топлива образуется окись углерода и аммиак.
«Европейская комиссия заявила, что электронное топливо должно быть углеродно-нейтральным, чтобы избежать запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. В течение многих лет лоббисты электронного топлива рассказывало нам, насколько оно чисто. Но это оказалось не так», – утверждает замдиректора T&E Алекс Кейнс.
О том, что такое электронное топливо, вы можете узнать здесь.
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Фото: Porsche
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