Меркава Mk4 или Т-90МС? Битва цифр и фактов

Насколько хорош израильский танк Меркава в сравнении с российским Т-90 «Прорыв»

Израиль потерял в боях уже шесть танков Меркава, что пошатнуло репутацию этой боевой машины. Репутация же Т-90АМ «Прорыв», он же Т-90МС в экспортном варианте, безупречна. Сравним характеристики танков.

Меркава 4 поступил в войска Израиля в середине 2000-х годов, став основным танком. С тех пор появилось немало модификаций машины.

Т-90МС (Т-90АМ «Прорыв») показали в 2011 году – это глубокая модернизация Т-90, приведшая к повышению технических и боевых характеристик.

Меркавы состоят на вооружении только в Израиле, а Т-90МС может купить любая страна. Кстати, Израиль планировал начать международные продажи Меркавы, но недавние события (потеря шести танков в первые же дни конфликта) привели к отказам от них ранее заинтересовавшихся покупателей.

Подвижность

Главное для современного танка – подвижность. То есть, скорость, проходимость, маневренность. Это зависит от мощности двигателя и массы танка.

Меркава 4 оснащен дизельными двигателями General Dynamics GD883 мощностью 1500 л.с. Масса же танка составляет около 70 тонн. Получается удельная мощность 21,4 л.с. на 1 тонну.

Merkava Mk.4

Т-90МС тоже имеет дизельный двигатель (В-92С2Ф), но мощностью 1130 л.с. Масса танка – 48 тонн, а удельная мощность – 23,5 л.с. на 1 тонну.

Т-90АМ «Прорыв»

Удельная мощность сопоставима, но не тождественна, и перевес – у Т-90МС.

При этом российский танк на 6 км/ч быстрее израильского (64 против 70 км/ч), имеет гораздо больший запас хода и лучшую проходимость благодаря умеренной массе.

Живучесть

Это понятие брони, компоновки и так далее. Меркавы имеют комбинированную лобовую броню, остальная броня гомогенная. Двигатель находится спереди, а в зоне размещения экипажа нет пожароопасных узлов или систем, а также боекомплекта. Динамической защиты нет, но есть комплекс активной защиты «Меиль Руах» – он перехватывает гранаты и ракеты. Как показали последние события, беспилотники защита пропускает.

Merkava Mk.4

Т-90МС имеет комбинированную лобовую защиту и интегрированную динамическую защиту «Реликт». Борта и корма имеют гомогенную защиту с бортовыми экранами разных типов. Есть также комплекс активной защиты «Афганит», подобной «Меиль Руах».

Т-90АМ «Прорыв»

Преимущества российскому танку дает динамическая защита, которой у Меркавы нет.

Наведение

Меркава оснащена командирским панорамным прицелом и оптико-электронным блоком наводчика. Обе системы стабилизированы в двух плоскостях. Есть дневные и ночные камеры, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, автомат сопровождения целей.

В Т-90МС есть комбинированные (дневной-ночной) прицелы для наводчика и командира, причем у командира он панорамный. Вооружение и прицелы стабилизированы в двух плоскостях. Опознавание и сопровождение цели происходит в автоматическом режиме, после чего наводчику дается выработка данных для стрельбы.

Системы наведения равны по своим возможностям.

Вооружение

Меркава-4 оснащена 120-мм гладкоствольным орудием MG253 под снаряды НАТО. Пробивная способность – 600-650 мм гомогенной брони. Через ствол можно запускать управляемые ракеты LAHAT бронепробиваемостью до 800 мм. Дополнительное вооружение – пара пулеметов винтовочного калибра и один крупнокалиберный пулемет, дымовые гранатометы, 60-мм миномет.

Орудие Т-90МС мощнее и имеет калибр 125 мм. Пробивная способность та же– до 600-650 мм гомогенной брони. Есть комплекс управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М» с противотанковой ракетами 9М119М и 9М119М1 бронепробиваемостью – до 900 мм. Есть два спаренных пулемета ПКТМ, дымовые гранатометы.

Вывод

Обе машины вряд ли смогут одержать победу первым же выстрелом, и все будет зависеть от мастерства экипажа и от того, кто кого раньше заметит. То есть, в этом противостоянии тактико-технические характеристики машин теряют свое значение.

Но вот интересный факт, упомянутый в начале – от покупки Меркавы стали отказываться. Надо полагать, что танк не из дешевых. Точно сложно сказать, но три года назад Т-90 стоил около 350 млн рублей, а Меркава – порядка 450 млн рублей.

Сегодня же из-за разницы курса валют может быть так, что вместо одной Меркавы 4 можно купить два Т-90 «Прорыв». И это очень важно для нашего сравнения.

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Фото: Commons.wikimedia.org, EPA/TASS, Министерство обороны РФ, Уралвагонзавод