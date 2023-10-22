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Бренд Leapmotor нацелен на Европу. С ним уже «дружат» VW и Stellantis

Электромобиль Leapmotor C10 будет покорять европейские рынки

Китайский автомобиль Leapmotor C10 дебютировал на автосалоне в Мюнхене в сентябре этого года. Теперь нам показали и интерьер модели. На фотографиях салона видно, что рулевое колесо имеет новый двуспицевый дизайн, а кнопки управления на руле заменены колесиком прокрутки.

Электромобиль Leapmotor будет иметь современный пользовательский интерфейс: никаких кнопок, вместо них два цифровых планшета.
Электромобиль Leapmotor будет иметь современный пользовательский интерфейс: никаких кнопок, вместо них два цифровых планшета.
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Габариты среднеразмерного кроссовера составляют 4739х1900х1680 мм, колесная база – 2825 мм. Электромобиль оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторными элементами (LFP) от CALB. Leapmotor упаковывает их в батарею самостоятельно. Аккумулятор питает двигатель мощностью 170 кВт (231 л.с.).

Leapmotor С10
Leapmotor С10

На этой неделе производитель подал заявку на получение разрешения на продажу C10.

Leapmotor С10
Leapmotor С10

Компания Leapmotor была основана в 2015 году и в 2018 году представила свой первый электромобиль в Китае. В ближайшие два года компания планирует выйти на международные рынки, включая Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Америку, и предложить пять моделей. Первым в этом списке станет кроссовер C10.

Кроме экспорта, Leapmotor также стремится стать поставщиком технологических услуг. Компания Stellantis активно инвестирует в Leapmotor с целью приобретения платформы этого китайского производителя. А ранее Volkswagen решил приобрести лицензию на технологию Leapmotor для своих моделей Jetta.

Источник, фото: Сarnewsсhina

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За РулемАлексеева Елена
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