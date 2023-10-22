Бренд Leapmotor нацелен на Европу. С ним уже «дружат» VW и Stellantis

Электромобиль Leapmotor C10 будет покорять европейские рынки

Китайский автомобиль Leapmotor C10 дебютировал на автосалоне в Мюнхене в сентябре этого года. Теперь нам показали и интерьер модели. На фотографиях салона видно, что рулевое колесо имеет новый двуспицевый дизайн, а кнопки управления на руле заменены колесиком прокрутки.

Электромобиль Leapmotor будет иметь современный пользовательский интерфейс: никаких кнопок, вместо них два цифровых планшета.

Габариты среднеразмерного кроссовера составляют 4739х1900х1680 мм, колесная база – 2825 мм. Электромобиль оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторными элементами (LFP) от CALB. Leapmotor упаковывает их в батарею самостоятельно. Аккумулятор питает двигатель мощностью 170 кВт (231 л.с.).

Leapmotor С10

На этой неделе производитель подал заявку на получение разрешения на продажу C10.

Leapmotor С10

Компания Leapmotor была основана в 2015 году и в 2018 году представила свой первый электромобиль в Китае. В ближайшие два года компания планирует выйти на международные рынки, включая Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Америку, и предложить пять моделей. Первым в этом списке станет кроссовер C10.

Кроме экспорта, Leapmotor также стремится стать поставщиком технологических услуг. Компания Stellantis активно инвестирует в Leapmotor с целью приобретения платформы этого китайского производителя. А ранее Volkswagen решил приобрести лицензию на технологию Leapmotor для своих моделей Jetta.

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Источник, фото: Сarnewsсhina