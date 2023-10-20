Выпуск предсерийного электромобиля «Атом» запланирован на 2024 год

В стартапе «Атом» назвали сроки серийного выпуска российского электромобиля

Процесс индустриализации и эффективное взаимодействие с отечественным заводом «Москвич» в настоящее время являются приоритетными направления деятельности российского стартапа «Атом». Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе бренда.

Стартап «Атом» в настоящее время ведет активные разработки отечественного электромобиля. Рассуждая о планах на 2024 год, представители подчеркнули, что перед их командой стоит целый ряд важных вопросов, на решении которых они намерены сконцентрироваться в обозримом будущем.

«В первую очередь, мы продолжим испытания предсерийных образцов и работу по оптимизации разработанных технологий. Особое внимание мы уделяем индустриализации и сотрудничеству с заводом "Москвич"», — подчеркнули собеседники издания.

Благодаря этой совместной деятельности, общими усилиями создается оптимальная производственная база. Кроме того, команда принимает активное участие в реализации проектов по развитию зарядной инфраструктуры. Всю актуальную информацию и последние новости о стартапе можно узнать в социальных сетях «Атома», уточнили в пресс-службе.

Напомним, отечественный «Атом» собрал уже 36 тысяч предзаказов, за бронирование электромобиля нужно внести предоплату в размере семи тысяч рублей. Электромобиль способен за 8 секунд разогнаться до 100 км/ч, его запас хода — 500 км.

Модель создана на модульной платформе, которая станет прототипом для будущего семейства. Выпуск предсерийного автомобиля запланирован на конец 2024 года, серийное производство наладят летом 2025 года. По прогнозам, планируется продавать российскую разработку в страны СНГ, в Китай и на Ближний Восток. На заводе «Москвич» уже стартовали подготовительные работы для будущего производства электромобилей.

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Источник: rg.ru

Фото: Атом