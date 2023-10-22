В этом прицепе можно жить неделю на природе
Прицеп Pebble Flow является, пожалуй, самым технологичным в мире домом на колесах для путешествий. И это совместная разработка Apple, Tesla, Cruise, Zoox и Volvo. Неудивительно, что он выглядит так круто и напичкан инновационными технологиями.
Начнем с того, что Pebble Flow может ездить сам – для этого он оборудован двумя двигателями, которые помогают двигателю автомобиля, который его буксирует.
Двухмоторная система кемпера имеет функцию Magic Hitch, при которой Pebble Flow сам прицепляется к автомобилю и сам отцепляется.
Питаются электродвигатели от аккумулятора на 45 кВтч, расположенного под полом прицепа. Энергии в батареи достаточно и для питания всех электроприборов кемпера.
Аккумулятор можно заряжать с помощью зарядных устройств, солнечных панелей и во время буксировки, когда электродвигатели выполняют функцию генераторов.
В Pebble Flow могут разместиться до четырех человек. Кемпер оснащен душем, туалетом, индукционной варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, 140-литровым запасом чистой воды.
В компании утверждают, что аэродинамика Flow в три раза лучше, чем у других туристических прицепов, хотя он довольно большой: 7620 мм в дину 2286 мм в ширину и 2641 мм в высоту. Его полная масса составляет 2812 кг.
Стоит Pebble Flow недешево – от 109 000 до 125 000 долларов или от 10,5 млн до 12 млн рублей.
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Фото, видео: Youtube
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