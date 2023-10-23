Туроператоры рассказали, куда россияне едут на ноябрьские праздники

РСТ: на ноябрьские праздники россияне едут за рубеж

Среди наиболее востребованных направлений — Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Египет, Мальдивы, Китай и Шри-Ланка, отмечают в компании Coral Travel.

Россия в рейтинге этой компании не поднимается выше пятого места. По словам туроператоров – членов РСТ, туристы в этот период готовы лететь далеко всего на несколько дней, по возможности добавляя дни к праздничным датам. В среднем, туры бронируют на 7 ночей.

В Турции в начале ноября еще бархатный сезон, погода позволяет загорать и купаться, большинство туристов по-прежнему выбирают отели 5*. Египет привлекает сравнительно недолгим перелетом и ценами на разный бюджет. В Эмиратах туристы чуть снизили планку: те, кто раньше бронировал «пятерки», сейчас могут спрашивать отели 4* или 4*+.

В лидерах российских продаж – Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань.

Запросы на экскурсионные программы касаются, в основном, дат традиционных школьных каникул с 29 октября по 4 ноября, востребованы поездки от 3 до 5 дней. Стоимость пятидневного тура в Санкт-Петербург стартует от 17,8 тыс. рублей на человека, тур в Москву на 4 дня – от 19,5 тыс., включая проживание, полупансион и экскурсионную программу.

Согласно данным компании ICS Travel, в топ-5 по спросу на ноябрьские праздники вошли ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Китай, пятое место почти поровну делят Египет и Шри-Ланка. На эти страны приходится примерно 30% общего объема продаж. Россия в этом рейтинге лишь на 10-м месте.

В компании Fun&Sun продажи туров на ноябрьские праздники выросли на 32% по сравнению с аналогичными показателями 2022 года. Здесь по продажам лидируют Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия. По России в топе праздничных продаж Краснодарский край, Москва, Калининград, Санкт-Петербург и Кавминводы.

Недельный отдых в Турции в этот период, в среднем, обойдется от 59 тыс. рублей на человека, в Египте – от 61 тыс. руб. За 12 ночей в Таиланде придется отдать от 80 тыс. рублей, в ОАЭ неделя отдыха стоит от 82 тыс., на Шри-Ланке – от 73 тыс. за 8 ночей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РСТ

Фото:AP/ТАСС